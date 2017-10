Gheorghe Slabu: „Nu cred că deputatul Mihai Tararache va pleca din PP-DD“

Președintele Organizației Județene a PP-DD Constanța, Gheorghe Slabu, președintele Organizației Municipale a PP-DD Constanța, Dede Perodin și secretarul județean al filialei constănțene, Ion Radu, au organizat, vineri, o conferință de presă. În cadrul întâlnirii, ei au prezentat ultimele activități din cadrul partidului.„Zilele trecute am fost prezent la întâlnirea Comitetului Executiv cu liderii centrali. Printre altele, acolo s-a stabilit înființarea unui nou post de prim-vicepreședinte în cadrul organizațiilor județene. Drept urmare, curând vom avea alegeri pentru desemnarea unui membru de partid pe această funcție. Ne dorim ca acesta să fie un om activ, implicat în activitatea partidului”, a declarat Gheorghe Slabu.La rândul lui, Dede Perodin a spus că, în ultima perioadă filiala constănțeană a avut o activitate foarte bogat.„Au fost numiți coordonatori pentru fiecare colegiu în parte. Am divizat colegiile în zone mai mici pentru a fi mai ușor de lucrat. Zilele acestea, Organizația de Femei va avea o acțiune de ajutorare a unor familii din Deleni”, a spus Dede Perodin.Prezent la conferință, secretarul județean Ion Radu a explicat că, în momentul de față, organizația județeană face o analiză a filialelor din teritoriu.„Au fost analizate organizațiile de la Cumpăna, Techirghiol și Limanu. Urmează cea de la Eforie și 23 August. Avem termen stabilit ca până la data de 30 iunie să se finalizeze această acțiune”, a spus Ion Radu.În altă ordine de idei, vizavi de demisia deputatului PP-DD Mihai Tararache, președintele Organizației Județene a PP-DD Constan-ța, Gheorghe Slabu, a spus că, deocamdată nu există nimic concret.„Noi am colaborat foarte bine, venea la sediu, discutam toate problemele. Nu știu ce s-a întâmplat cu el. Cred că a fost mai mult o răbufnire de moment. Eu nu cred că va pleca, a spus doar așa la supărare. Este tânăr trebuie înțeles. În momentul de față nu există nimic concret care să ne spună că nu mai este membru PP-DD”, a spus Gheorghe Slabu.