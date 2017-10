Gheorghe Slabu, Nicoleta Ploscaru şi Maria Stavrositu s-au întâlnit cu susţinătorii PPDD

4

despre ppdd si adunatura de imbecili

imi aduce aminte de anii 1990 cand apareau partide politice in fiecare saptamana... il mai tineti minte pe cel al contelui de shambala? multi cretini s-au inscris la el... amu veni vremea cu ppdd... scursuri ce tin cu dintii de scaune, cu creieri degerati, imaginatie bolnava cu privire la rolul lor in societate... vom face, vom drege, vom creea, etc... imbecili pentru imbecili. mai rau e ca li se canta in stuna si li se face publicitate... dar felicitari realizatorilor articolului pentru imaginile alese si textul promisiunilor, pentru sublinierea calitatii "personagiilor". as face semnul ppdd adica 'like"... bravo!