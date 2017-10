Gheorghe Slabu îşi lansează candidatura pentru Camera Deputaţilor

10

Stau stramb si gandesc

cum se face ca un miliardar a reusit sa pacaleasca atatia fraieri ca va aduce fericirea celor napastuiti ?Unul care merge-n Bentley nu poate decat sa spuna povesti, ca in noptile cand o cauta pe o disparuta...Singura lui nota de 10+ o are pt oprirea vanzarii Oltchimului. In rest, sa-si plateasca datoriile la Stat si angajatii la timp ....

fratilor, nu va amintiti de ex directorul HOT de la apc? asta are tupeu sa devina parlamentar? chiar asa am ajuns? tati puscariabilii (si...