Demisii în partidul lui Tăriceanu

Gheorghe Răducan: "ALDE Constanța și-a pierdut identitatea, devenind brelocul oligarhiei PSD"

Membrii Organizației Locale ALDE Peștera au demisionat, ieri, în bloc din cadrul formațiunii politice amintite, în semn de solidaritate cu acțiunea similară a primarului municipiului Medgidia, Valentin Vrabie.„Demisia noastră, în bloc, este consecința directă a dezinteresului pe care actuala conducere a partidului l-a manifestat față de adevăratele valori ale partidului, care chiar contează din punct de vedere politic. Din păcate, ALDE Constanța și-a pierdut identitatea, devenind brelocul oligarhiei PSD din județul nostru. Președintele teleportat de la București, domnul Dominic Gerea, cel care a obținut performanța de a ieși pe locul trei la alegerile locale desfășurate în anul 2016, în municipiul Pitești, cu 14%, adică 6.857 voturi, a uitat, în cazul în care a știut vreodată, că în viața politică votul este cel care contează. În momentul de față, prin jocuri obscure, ALDE Constanța a devenit doar un paravan pentru unii membri, care nu au simțul responsabilității, care nu văd și nu înțeleg ce se întâmplă pe scena politică a zilelor noastre. Organizațiile locale nu mai au niciun cuvânt de spus, iar numirile clientelare în funcții publice și deciziile abuzive au devenit reguli de conducere, care se practică în acest așa numit partid, de fapt simplu accesoriu pesedist. Demisia noastră colectivă reprezintă, de fapt, efectul degringoladei care domnește acum în ALDE Constanța”, a declarat președintele Organizației Locale ALDE Peștera, Gheorghe Răducan.El a adăugat că, în comuna Peștera, la alegerile parlamentare din anul 2016 partidul a obținut cel mai mare scor electoral din țară, respectiv 30%.Reamintim că, săptămâna trecută, reprezentanții Biroului Politic Județean ALDE Constanța au decis să-l excludă din acest for pe primarul municipiului Medgidia, Valentin Vrabie.„Fostul vicepreședinte al ALDE Constanța Valentin Vrabie a adus grave prejudicii de imagine Alianței Liberalilor și Democraților, motiv pentru care, în data de 31 ianuarie 2018, a fost exclus din cadrul Biroului Politic Județean ALDE Constanța, ulterior acesta demisionând din partid.Ca președinte interimar al filialei ALDE Constanța dezaprob atitudinea avută de-a lungul timpului de către Valentin Vrabie, atât față de colegii din partid, cât și față de partenerii noștri de coaliție, din partea PSD”, a transmis președintele interimar al ALDE Constanța, deputatul Andrei Gerea.El a explicat că motivele care au dus la excluderea lui Valentin Vrabie din acest for sunt legate de lipsa de implicare politică în proiectele ALDE Constanța, limbajul trivial și comportamentul de-a dreptul vulgar adoptat de acesta în nenumărate rânduri atât față de cetățeni, cât și față de colegii din partid.Surse din ALDE au declarat că, la baza deciziei luate de cei din partid stau și înregistrările care au apărut în spațiul public, înregistrări în care Valentin Vrabie are un limbaj trivial atunci când vorbește cu un bărbat din Medgidia, un fost apropiat care l-a ajutat în timpul campaniei electorale din 2016.„ALDE se delimitează de aceste manifestări reprobabile ale lui Valentin Vrabie și vreau să subliniez, pe această cale, că suntem surprinși de motivele invocate de acesta în demisia anunțată public, față de cât de mult a lustruit clanța pe la ușile PSD, ori a altor partide, în perioada anterioară. Totodată, Alianța Liberalilor și Democraților rămâne un partener esențial al coaliției de guvernare, care urmărește prin toate acțiunile sale legitimarea unei bune guvernări prin proiectele pe care le realizează, atât la nivel central, cât și în teritoriu”, a mai spus liderul ALDE Constanța, deputatul Andrei Gerea.Ulterior, edilul Municipiului Medgidia, Valentin Vrabie, a transmis public că „s-a săturat să fie într-un partid care e sluga PSD-ului”, motiv pentru care a demisionat din ALDE.