Gheorghe Petre, candidatul UNPR la funcţia de primar al oraşului Năvodari

Gheorghe Petre, candidatul UNPR la funcția de primar al orașului Năvodari

- Sunt multe lucruri pe care vreau și pot să le fac pentru Năvodari. M-ați întrebat despre primele trei, așa că am să răspund punctual. În primul rând, voi stopa jefuirea în mod sistematic a bugetului familiilor năvodărenilor, și când spun acest lucru mă refer la prețurile exorbitante practicate la apă și gunoi. Soluția pe care o propun: înființarea unei regii autonome, la nivel local, care să preia administrarea resursei de apă și colectarea și transportul gunoiului menajer.În al doilea rând, am să valorific un sector căruia niciunul dintre precedesorii mei nu i-a acordat atenția cuvenită. Beneficiem de un port maritim pe raza orașului nostru, dar niciun primar nu s-a ocupat de dezvoltarea acestui domeniu. Ca primar, trebuie să pui accent mare pe dezvoltarea portului și a platformelor industriale aferente zonei portuare. În calitate de primar, pot pune la dispoziția investitorilor terenuri în apropierea zonei portuare, pentru crearea, pe raza orașului nostru, a unei platforme industriale, pentru dezvoltarea de afaceri industriale în zona și domeniul portuar.Cel de-al treilea proiect major vizează construirea unui centru medical în parteneriat public-privat. Primăria poate veni în acest parteneriat cu terenul necesar construcției și, anual, cu un buget rezonabil, astfel încât toți cetățenii orașului Năvodari să poată beneficia, în caz de urgență, deacest serviciu.- Am văzut cu toții că sunt foarte multe cereri pentru atribuirea unor locuințe pentru tineri, motiv pentru care consider că este necesar să construim în regim de urgență cel puțin 1.500 de locuințe ieftine pentru tineri. De asemenea, voi demara un program prin care să atribuim tinerilor loturi de teren pentru construcția de case. Împreună cu echipa de consilieri, vreau să construiesc noi școli pentru clasele primare și grădinițe în cartierele Depozit 10, Tabără, Mamaia Sat și să finalizăm clădirea de pe strada Pescărușului. În ceea ce privește școlile și grădinițele existente, acestea vor fi reparate și dotate conform standardelor europene.- Pornesc de la premisa că orice locuitor al Năvodariului are dreptul la un transport în comun civilizat, fără să fie obligat să stea într-un picior sau cocoșat. Astfel, transportatorilor care solicită aviz pentru obținerea licenței de transport, trebuie să li se impună ca toate mijloacele de transport să fie de tip autobuz și care să ofere confort și siguranță. Vreau să înființez și o linie de transport intern, care să aibă ca punct de plecare strada Câmpului, să strabată orașul, să ajungă în zona Kaufland și apoi pe strada Liniștii și retur, iar în perioada sezonului estival, să asigure transportul turiștilor sau năvodărenilor care doresc să facă turul litoralului. Nu în ultimul rând, în calitate de primar, voi iniția un program de subvenționare a transportului în comun pentru elevi și studenți. Un alt proiect, care impune realizarea unui studiu de fezabilitate, pentru un transport rapid și eficient, se referă la un metrou ușor de suprafață, pe ruta Năvodari - Constanța.XXXGheorghe Petre are alături de el o echipă de consilieri UNPR, cu următoarea componență: Doina Sîngeap, Ana Gurzu, Lăcrămioara Mirea, Lena Cercelaru, Teodora Albu, Virginca Pricop, Costel Marandici, Fănel Lică, Ana-Maria Matei, Liviu Nedelcu și Ionel Posăcianu.