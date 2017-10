Gheorghe Frigioi: „Este esenţial ca oamenii să beneficieze de condiţii de trai decente“

Gheorghe Frigioi: „Este esențial ca oamenii să beneficieze de condiții de trai decente“

În momentul de față, în comuna Crucea și localitățile aferente sunt în derulare mai multe proiecte de interes public. Că vorbim de alimentare cu apă, rețea de canalizare sau asfaltare de drumuri, toate investițiile vor aduce un mare plus în viața oamenilor. Mai exact, în satul Băltăgești se află în execuție un proiect de alimentare cu apă, în Crucea rețeaua de canalizare este finalizată în proporție de 80%, în satele Gălbiori și Stupina se implementează un proiect pe Ordonanța 7 pentru alimentare cu apă și canalizare. În momentul de față însă, aceste proiecte, deși au fost declarate eligibile și finanțate într-o bună măsură, ele au fost oprite din lipsă de fonduri guvernamentale. „Sperăm să se dea din nou drumul la aceste proiecte. Este esențial ca oamenii să beneficieze de condiții de trai decente, iar apa și canalizarea nu sunt un lux, ci o stare de normalitate”, ne-a declarat primarul Gheorghe Frigioi.De asemenea, în comună va fi construit un Centru de Informare turistică, în valoare de 250.000 de euro, și un parc de Energie verde, care va cuprinde o centrală pe biogaz și o centrală eoliană, valoarea întregii investiții fiind de aproape 1 milion de euro. Fondurile sunt asigurate din bani europeni.Totodată, toate școlile, grădinițele și căminele culturale din comună au fost reabilitate, iar toate străzile asfaltate sau pietruite. „Fiecare proiect are specificul și importanța lui. Toate sunt necesare și la fel de urgente. Sperăm să terminăm cât mai repede cu toate proiectele de infrastructură pentru a putea trece la cele ce țin de înfrumusețarea comunei”, a adăugat primarul. Din păcate, aici se află, în prezent, și marea problemă a administrației locale din Crucea. Nu poate finaliza proiectul de reabilitare a trotuarelor de-a lungul șoselei principale deoarece Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale nu și-a terminat investiția de reabilitare a arterei DN2A. „Reabilitarea DN2A a început din toamna lui 2010 și nu a fost finalizată nici până în prezent. Când s-au apucat de treabă au distrus trotuarele, rigolele de scurgere, urmând ca după ce ei finalizează reabilitarea șoselei și construirea podețelor de intrare în curțile oamenilor, noi să venim din urmă cu reabilitarea trotuarelor. Acest lucru nu s-a mai întâmplat deoarece CNADR a abandonat lucrarea chiar la jumătate. În primă fază au construit podețele de intrare în curțile oamenilor fără să țină cont de distanța față de axa drumului, astfel încât se ajunsese să fie toate în zigzag, unul mai în față, altul mai în spate, iar rigola de scurgere avea un traseu mai mult decât sinuos. Pe lângă refacerea lor, din câte știu eu, trebuie să mai toarne încă două, trei straturi de asfalt pe DN2A. Cert este că până nu finalizează ei lucrarea, nu ne putem apuca noi de reabilitarea trotuarelor. Iar ce e mai grav e că vine toamna, iarna, cu ploi și ninsori, iar copiii vor trebui să meargă la școală pe trotuare distruse, prin noroi. Să sperăm că vor debloca investiția cât mai repede pentru a ne apuca și noi de treabă”, ne-a declarat primarul Gheorghe Frigioi. Însă, după terminarea lucrărilor, trotuarele vor arăta ca-n reviste. Vor fi pavelate toate, vor avea spații verzi și flori.