Gheorghe Falcă, achitat definitiv în dosarul în care este acuzat de corupţie

Gheorghe Falcă, achitat definitiv în dosarul în care este acuzat de corupție

Ştire online publicată Luni, 17 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Înalta Curte de Casație și Justiție a respins astăzi recursul procurorilor anticorupție și au decis achitarea primarului din Arad, Gheorghe Falcă, trimis în judecată pentru corupție în legătură cu o tranzacție imobiliară din 2005. Decizia ÎCCJ este definitivă, transmite Agerpres.ro.Direcția Națională Anticorupție a cerut pe 4 iunie ÎCCJ condamnarea la închisoare cu executare a primarului Gheorghe Falcă.La ultimul termen al procesului de la instanța supremă, reprezentantul DNA a cerut aplicarea unor pedepse cu închisoarea pentru Gheorghe Falcă, dar și pentru ceilalți trei inculpați din dosar.Gheorghe Falcă a fost trimis în judecată în 2007 de către DNA sub acuzațiile de luare de mită și abuz în serviciu contra intereselor publice, urmat de obținerea unui avantaj patrimonial, cu consecințe deosebit de grave.Alături de Gheorghe Falcă au mai fost judecați în dosar Radu Gavril Vasil, director la Elecon Plus, pentru săvârșirea infracțiunilor de dare de mită și complicitate la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, Francisc Demeter, administrator al SC Elecon Plus SRL Arad, pentru săvârșirea infracțiunilor de dare de mită și complicitate la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, și Florica Mioara Popa, șeful Serviciului Administrare Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Arad, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu.Conform DNA, Gheorghe Falcă ar fi primit de la Radu Vasil și Francisc Demeter o casă având o suprafață de 242 de metri pătrați în zona ultracentrală a municipiului Arad, dându-le în schimb un apartament de bloc cu trei camere, proprietate personală, cu o suprafață de 90 de metri pătrați, diferența valorică dintre cele două imobile fiind de 111.550 de euro. Demeter și Vasil au vândut fostul apartament al lui Falcă după trei săptămâni, cu suma de 80.000 de euro.Tranzacția a fost efectuată pentru ca ulterior edilul Aradului să-i favorizeze pe cei doi, la obținerea, la un preț subevaluat, a unui teren aparținând Consiliului Local al Municipiului Arad.În rechizitoriu, Falcă este acuzat că ar fi acționat pentru ca Vasil și Demeter să dobândească un teren cu suprafața de 52.434 de metri pătrați, situat în zona centrală a Aradului, teren pe care fusese amplasată vechea fabrică de zahăr din municipiu.DNA mai susține că Gheorghe Falcă ar fi constituit, cu încălcarea prevederilor legale, o comisie de negociere al cărei președinte a fost numit pentru atribuirea acestui teren, din comisie făcând parte, printre alții, și Florica Popa.Prin subevaluare, valoarea terenului a fost stabilită la 838.944 de euro, sumă cu care SC Elecon Plus SRL a cumpărat terenul de la Consiliul Local Municipal Arad, iar după numai o zi de la încheierea tranzacției aceștia au vândut terenul cu 2.936.304 euro altei societăți comerciale, realizând un câștig de 2.097.360 de euro, sumă cu care procurorii apreciază că a fost prejudiciat Consiliul Local Arad.Între timp, firma care a cumpărat terenul de la SC Elecon Plus SRL l-a vândut unei companii care se ocupă de afaceri imobiliare, valoarea tranzacției situându-se în jurul a 17 milioane de euro.