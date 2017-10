Gheorghe Dragomir: "Prezenţa mică la vot ne-a dezavantajat"

4

REZULTAT ASTEPTAT

Rezultatul alegerilor - ne referim la Constanta si Bucuresti - demonstreaza ca PNL nu mai exista . A disparut din momentul in care s-au asociat cu PSD in USL . Situatia s-a agravat cand PNL s-a cuplat cu PDL . Daca adaugam faptul ca in alegerile locale , toti candidatii care fura cu dreapta , au demonstrat doar orgolii si lipsa de realism politic . victoria lui Fagadau este fireasca si asigura pesedeului o viata lunga , datorita in primul rand tot liberalilor . Este necesar ca PNL sa inteleaga ( greu de crezut ) ca se impune de urgenta alungarea de la conducerea partidului a celor care au batjocorit si lichidat PNL . Ne referim la Blaga si Gorghiu , la Hasotti , Dragomir si Manea . Disparitia acestora va duce si la disparitia celor care i-au sprijinit .Dl Chitac a obtinut un scor neasteptatde bun si daca era sprijinit de secatura de Palaz si ceilalti pigmei carieristi si orgoliosi ar fi castigat primaria , dar ar fi fost pacat , cei vinovati de actuala situatie a PNL si-ar fi atribuit toate meritele . Dle Chitac , puteti intra in istoria politica a Constantei daca veti cere eliminarea celor pomeniti mai sus si in mod sigur veti fi sprijinit de majoritatea membrilor si simpatizantilor PNL . Doar asa vor disparea disensiunile si lipsa de unitate dintre fostul PNL si fostul PDL . Constanta ar avea doar de castigat daca vor fi eliminati si altii , ca de ex .Palaz , Chiru , si toti cei care ajunsi la conducerea unor formatii politice n-au facut decat rau.