Gheorghe Dragomir, Ovidiu Cupşa şi Dănuţ Culeţu, posibili candidaţi la şefia PNL Constanţa

Gheorghe Dragomir, Ovidiu Cupșa și Dănuț Culețu, posibili candidați la șefia PNL Constanța

Președintele Organizației Ju-dețene a PNL Constanța, Gheorghe Dragomir, anunța recent că, spre sfârșitul primăverii, ar putea avea loc alegeri atât la nivelul conducerii municipale, cât și județene. În opinia sa, Congresul Ordinar al PNL la nivel național ar trebui să fie organizat în aceeași perioadă sau la începutul verii, când liberalii își vor alege un nou președinte și la nivel național. Gheorghe Dragomir a fost primul care a anunțat că va candida pentru un nou mandat la șefia PNL Constanța. Printre numele vehiculate pentru o nouă conducere județeană se numără și cel al lui Adrian Stan, vicepreședinte în Biroul Politic Județean (BPJ) și primar al orașului Techirghiol. Stan a declarat că există posibilitatea să candideze pentru funcția de președinte sau vicepreședinte sau să rămână doar membru în BPJ. „Dacă ținem cont de rezultatele obținute la ultimele alegeri, înclin să cred totuși că va exista o alternativă la conducerea actuală, care va avea și susținerea mea”, a adăugat liberalul. „O variantă ar putea fi Dănuț Culețu, Ovidiu Cupșa sau Mihai Lupu”, a mai spus Adrian Stan. „PNL este viu“ „Cel mai bun lucru este ca în PNL să fie o competiție. O competiție demonstrează că acel partid este viu. Sunt convins că și în PNL va avea loc o competiție cu efecte benefice pentru formațiunea politică. Și nu văd de ce nu m-aș înscrie și eu în competiție. Am și prieteni și dușmani, dar cred că am demonstrat că am abilități manageriale și administrative și pot conduce organizația”, a declarat Dănuț Culețu, vicepreședinte al Biroului Politic Municipal. Pentru moment, Culețu a mărturisit că prioritare pentru el sunt alegerile municipale ale PNL, lăsând totuși loc și pentru competiția județeană. Tot el a precizat că Biroul Politic Central urmează să stabilească data viitorului Congres Ordinar al PNL după finalizarea alegerilor pentru Colegiul 1 din București. Fără războaie interne Printre liberalii care și-au manifestat dorința de a prelua conducerea județeană se numără și Ovidiu Cupșa. El a declarat că este posibil să candideze, însă va lua în calcul și susținerea internă. „Sunt convins că o să se ajungă la o soluție amiabilă și cine va avea cea mai mare susținere acela va ajunge președinte. Nu este cazul să se creeze tabere. O să discutăm cu toți liderii și vom merge pe căile amiabile, așa cum s-a întâmplat până acum în PNL, și nu pe războaie interne”, a explicat Cupșa. Pentru un proiect de dreapta Mihai Lupu, deputat și vice-președinte al PNL la nivel județean, a respins varianta unei posibile candidaturi pentru șefia formațiunii politice. „Eu mi-am propus să realizez un proiect care vizează punerea în practică a conceptului de dreapta la nivel municipal și județean, printr-un efort comun alături de democrat-liberali. Lucrez încă la el și am vorbit cu mai mulți colegi. Cine va reuși să susțină acest proiect va avea și susținerea mea”, a mai afirmat el. Manea spune „Nu“ Actualul lider interimar al conducerii municipale, Victor Manea, a declarat că nu vrea să se înscrie nici în competiția locală, nici în cea județeană. „Nu trebuie neapărat să fii președinte”, a încercat să explice el, atrăgând atenția totuși că nu vrea să „retrogradeze”. Manea a menționat că se va concentra pe activitatea din Consiliul Local Constanța unde vrea să promoveze, în calitate de consilier, câteva proiecte sociale, administrative și educaționale.