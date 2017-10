Gheorghe Dragomir: „Numirea lui Tucan ca vicepreşedinte în partidul lui Tăriceanu demonstrează lipsa de valori“

Gheorghe Dragomir: „Numirea lui Tucan ca vicepreședinte în partidul lui Tăriceanu demonstrează lipsa de valori“

Fostul liberal Jean Paul Tucan a ajuns vicepreședinte în partidul lui Călin Popescu Tăriceanu și are ca temă de la centru de a crea o structură puternică în județul Constanța. Recent, el a declarat că a ales să plece din PNL deoarece nu a fost de acord cu noua Alianță PNL-PDL și că intenționează ca, alături de Călin Popescu Tăriceanu și ceilalți membrii ai Partidului Liberal Reformator să salveze liberalismul. Mai mult, Tucan a spus că se așteaptă ca și alți liberali constănțeni nemulțumiți de crearea noii alianțe să vină alături de el.Jean Paul Tucan a fost președintele Organizației PNL Năvodari însă de mai mult timp renunțase să mai facă politica partidului motivând că dorește să se ocupe mai mult de propriile afaceri. De altfel, el nici nu și-a mai dorit funcția de lider la Năvodari, astfel că, la începutul acestui an, s-a hotărât ca organizația să intre sub co-ordonarea directă a liderului PNL Constanța, deputatul Gheorghe Dragomir.În acest context, plecarea din PNL a lui Tucan nu l-a luat prin surprindere pe președintele PNL Constanța Gheorghe Dragomir care a spus că nu consideră o pierdere plecarea fostului său coleg. „Întotdeauna, atunci când au existat liberali care au plecat din partid am considerat că este o pierdere pentru partid. Desigur, în cazul de față, nu pot spune că este o pierdere plecarea domnului Tucan. Uneori, o pierdere poate însemna și beneficii. El nu mai făcea de mult timp politica partidului. Mi-a spus destul de cinstit că nu are timp de așa ceva deoarece dorește să se ocupe mai mult de propriile afaceri, că își dorește să călătorească. L-am înțeles și asta a fost. Ne-am reorganizat pe partea cu localitatea Năvodari”, a declarat Gheorghe Dragomir.El a mai adăugat că nu-i este teamă că vor mai pleca și alți liberali după Jean Paul Tucan deoarece nu se va întâmpla acest lucru.„Dacă nu mi-a fost teamă că vor pleca colegi din partid atunci când cei de la Partidul Liberal Reformator le-au promis diverse beneficii, acum nici nu am de ce. Jean Paul Tucan a fost numit vicepreședinte în partidul lui Tări-ceanu și asta spune tot, adică demonstrează lipsa de valori din partidul lui Tăriceanu”, a mai declarat liderul PNL Constanța, Gheorghe Dragomir.Reamintim că, președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a fost ales, sâmbătă, în funcția de președinte al Partidului Liberal Reformator (PLR), el precizând, ulterior, în fața delegaților veniți la Congres, că acest vot îi dă speranța și încrederea că va ajunge și președintele României. „În ceea ce mă privește, votul dumneavoastră îmi dă speranță și încredere că voi ajunge președintele României și voi ajunge să-i reprezint pe toți românii ca un președinte care își înțelege misiunea, o misiune dificilă, de responsabilitate, care înseamnă a realiza coeziunea la nivelul societății, de a aduna energii în jurul unui proiect măreț care să ne facă mai mândri și mai demni”, a mai spus Tăriceanu. El și-a mai declarat și convingerea că echipa PLR va reuși să dea primul președinte liberal al României. În altă ordine de idei, pentru cele 19 funcții de vicepreședinte PLR au candidat 19 persoane, printre acestea aflându-se și fostul liberal de la Năvodari, Jean Paul Tucan.