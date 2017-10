Gheorghe Dragomir: "Nu demisionez! Abordarea liderilor de la Centru a fost greşită"

1

Nesimtire crasa si coruptie

Stiti de ce ati pierdut in mod lamentabil in Constanta?Hai ca va spun eu, din cauza lichelismului si jigodismului promovat de Dragomir &Co. in cadrul PNL Constanta. Am votat pana acum,PNL, ca fiind singurul partid care a promovat ideile de dreapta, dar pe 11 Dec. a trebuit sa schimb macazul si sa votez USR. De ce am votat USR?Unu, promoveaza aceleasi idei si viziuni politice si doi , NU AU JIGODII.Ion Stelian Cristian macar se zbate si-i pasa de orasul acesta.S-a batut cu Mazare si se bate in continuare cu Fagadau si mafia rosie.Voi ce ati facut?Chefuri si afaceri precum in defunctul USL.La primarie l-am votat pe Chitac,dar celelalte voturi le-am anulat ptr ca mi-a fost scarba de listele pline de corupti si japite ce vroiau sa devina consilieri locali sau judeteni. Dragomir, bai nesimtitule,de ce nu te-ai opus in cazul Varga?De ce n-ai pus piciorul in prag cand ti-au bagat-o pe gat?Te au cu ceva la mana?Ti-au bagat belciugul in nas precum la sclavi?Cei de la Bihor au "cojones" si tu n-ai?Atunci esti un BOU, un TAUR CASTRAT( vezi DEX) In incheiere,dragi liberali,memebri de partid ,curati si onesti, care mai credeti in valorile liberale,daca vreti sa mai aveti sanse sa candidati cu succes sub sigla acestui partid istoric,scapati de aceste lichele si mai ales de BOUL(taurul castrat) de Dragomir.Reformati filiala C-ta din temelii.Succes!