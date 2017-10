Gheorghe Dragomir: "Există, pentru prima dată, un raport corect între instituţia Preşedinţiei şi instituţia Parlamentului"

2

Un raport corect

D-na Carmen Mocanu dl Gheorghe Dragomir are dreptate ceea ce vorbeste ca Dl K-Iohannis a vorbit frumos si a descris puncte principale.Dar Dl Iohannis poate nu e in tem ce mare Infractor de C-ta Boroianu Robert Aurel a facut campanie electorala pentru dinsul si probabil ca nici discutile dinsului nu vor avea un succes sau un efect crucial pentru politica romineasac.Se vede in Parlament la Vozganian cum toti Infractori politici se sutin unul pe altul,au imunitate.