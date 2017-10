Gheorghe Donţu s-a întors în PSD. "Am fost în exil 11 ani"

1

Dontu,ca o vesta antiglont

Constructiile abuzive ridicate in parcuri,chiar de Fagadau,in fata blocurilor noastre,distrugerea spatiilor verzi,mizeria,balariile,maracinii din parcuri sunt un fel de "gloante" ale constantenilor care in 2016 vor desfiinta administratia iresponsabila aflata sub umbreala clanului pesedist constantean. Fagadau s-a gandit la pericolul care-l pandeste din boscheti si a gasit o rezolvare:la adus in PSD pe vestitul ecologist Gheorghe Dontu,omul care prinde "gloante" in dinti.Gheorghe Dontu promite ca niciun metru patrat de spatiu verde nu va mai fi defrisat,si noi trebuie sa-l credem ca este ecologist.Dontu nu a venit singur,el are o clica de 700 de pitici.Dontu si cei 700 de pitici ecologisti,niste nimicuri, nu au scos pana azi nicio vorba despre distrugerea spatiilor verzi.Brusc,in anul preelectoral Dontu si piticii lui si-au recapatat glasul.Aveti o problema cu spatiile verzi ? Vine Dontu de la pesede,ca doar a promis.Sictir necunoscutule,nimicule ! Esti un zero absolut.