Gheorghe Dinu aşteaptă actele pentru Partidul Alianţa Lege şi Ordine

MINCIUNA

COMUNICAT DE PRESA PARTIDUL UNITATII MORAL NATIONALE (P.U.M.N) PENTRU O ROMANIE LIBERA SI DEMOCRATA. In data de 09.08.2013, 22 (douazecisidoua) din cele 26 (douazecisisase) de Organizatii Judeteane din tara ale Aliantei Lege si Ordine (partid ce se afla in curs de infiintare) au decis sa-si inceteze colaborarea cu aceasta formatiune politica si au votat sa isi continue activitatea politica prin infiinarea Partidului Unitatii Moral Nationale (P.U.M.N), formatiune politica de centru-dreapta. Mentionam ca, Partidul Unitatii Moral Nationale (P.U.M.N) va depune la instanta listele cu semnaturi, necesare infiintarii ca Partid politic la inceputul lunii septembrie. Totodata, facem urmatoarea precizare, necesara atat pentru presa, cat si pentru cetateni - a motivelor care au condus la incetarea colaborarii cu Alianta Lege si Ordine: 1. Gravele ilegalitati savarsite de Conf.univ.avocat Gheorghe Dinu, in calitatea sa de Presedinte al Partidului Alianta Lege si Ordine: a) Emiterea unor Hotarari in cadrul Partidului Alianta Lege si Ordine, fara respectarea cadrului legal si pentru interese de moment (Hotarari cu acelasi numar 1, la date diferite si fara numar de inregistrare; trecerea in cadrul unei Hotarari, ca subpunct ale unor P.S.-uri ceea ce transforma acea Hotarare intr-o scrisoare, deci parasirea cadrului legal, etc); b) Inducerea in eroare a membrilor si conducerii Partidului Alianta Lege si Ordine prin inscrierea voita/sau nu, a doua articole cu acelasi numar (7), in Statutul Partidului, pentru a deruta si ascunde, in fapt, art.7, pct.7 din Statut, care specifica: “Presedintele Partidului ALO are drept de veto. Orice ingradire a acestui drept al Presedintelui este considerata nestatutara si poate atrage, prin decizia scrisa a Presedintelui, dizolvarea Biroului Permanent Executiv si in cazuri exceptionale, dizolvarea Partidului ALO”. Prin acest art.7, pct.7 se demonstreaza ca aceasta miscare politica are un iz de comunism si totalitarism cu care cele 22 (douazecisidoua) de Organizatii Judetene nu au fost de acord. 2. Schimbarea din functii a persoanelor din conducerea Partidului Alianta Lege si Ordine, prin hotarari unilaterale ale Presedintelui, Conf. univ.avocat Gheorghe Dinu, fara macar ca aceste schimbari sa fie comunicate persoanelor in cauza, dovedind inconsecventa si imaturitate politica. Fata de cele de mai sus, prin masura luata, asiguram toti cetatenii romani, de moralitatea si verticalitatea noastra, precum si de faptul ca, intotdeauna vom promova adevarul, dreptatea si umanitatea. In fapt, siguranța relativ scazuta a zilei de mâine pentru majoritatea romanilor ne face responsabili si constienti de necesitatea intensificarii eforturilor noastre, comune, de a infiinta Partidului Unitatii Moral Nationale, partid de centru-dreapta (P.U.M.N) ca, prin specialistii nostrii, sa putem scoate Romania din dezastrul in care ne-a adus managementul politic defectuos al tarii, prin adoptarea unor politici deficitare si paguboase, din 1990 pana in prezent. COLEGIUL DIRECTOR NATIONAL al P.U.M.N 1. PRIM-VICEPRESEDINTE P.U.M.N STRATEGII POLITICE PRESEDINTE ORGANIZATIA JUDETEANA BISTRITA-NASAUD MARIUS CIOANCA ( mariuscioanca@yahoo.com; 0741.607.543) 2. PRIM-VICEPRESEDINTE P.U.M.N DOMENIUL ECONOMIC PRESEDINTE ORGANIZATIA JUDETEANA ALBA GABRIELA MUNTEAN (muntean.gabi@yahoo.ro; tel: 0740.230.889) 3. PRIM-VICEPRESEDINTE P.U.M.N DOMENIUL MEDIUL DE AFACERI PRESEDINTE ORGANIZATIA JUDETEANA BRAILA ARTEMIZA MIHAELA VLASCEANU (mihaelaartemiza@yahoo.com; 0763.604.998) 4. PRIM-VICEPRESEDINTE P.U.M.N POLITICI SOCIALE PRESEDINTE ORGANIZATIA JUDETEANA SUCEAVA FLORIN RADASAN (florinradasan@yahoo.ro; 0743567223) 5. PRIM-VICEPRESEDINTE P.U.M.N POLITICI DE ADMINISTRATIE PRESEDINTE ORGANIZATIA JUDETEANA IASI PETRONELA MORARIU (petronela_morariu@yahoo.com; 0746.195.534) 6. PRIM-VICEPRESEDINTE P.U.M.N POLITICI IN EDUCATIE PRESEDINTE ORGANIZATIA JUDETEANA GALATI LUCIA BALABAN (lucia_comi@yahoo.com ; 0722.283509) 7. PRIM-VICEPRESEDINTE P.U.M.N DOMENIUL CULTELOR PRESEDINTE ORGANIZATIA JUDETEANA BAIA-MARE CONSTANTIN CHIREA (mind_banker@yahoo.com; 0743.116.438) 8. VICEPRESEDINTE P.U.M.N FONDURI EUROPENE PRESEDINTE ORGANIZATIA JUDETEANA TIMIS CORNELIA BORDEA (bordea.cornelia@gmail.com; 0745.346.886) PENTRU CONFORMITATE, PRIM-VICEPRESEDINTE P.U.M.N DOMENIUL COMUNICARE si INTERNE PRESEDINTE ORGANIZATIA JUDETEANA PRAHOVA MIHAIL DANIEL SAULEA (dan_saulea@yahoo.com; 0734.511.289)