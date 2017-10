Germania rămâne un susţinător consecvent al aderării României la Schengen în 2012

Germania rămâne un susținător consecvent al aderării României la Schengen în 2012

Ministrul Afacerilor Externe, Cristian Diaconescu, a declarat, pentru Mediafax, că Germania rămâne o susținătoare consecventă a aderării României la Schengen în acest an, dar urmărește cu atenție și aspectele legate de reforma sistemului judiciar. Diaconescu s-a aflat, luni și marți, într-o vizită oficială la Berlin, unde a avut o întrevedere cu omologul său, Guido Westerwelle. „Ministrul german al Afacerilor Externe a subliniat susținerea Germaniei pentru aderarea în acest an a României la Acordul Schengen. Germania rămâne consecventă astfel aderării conform calendarului agreat”, a spus Diaconescu. El a adăugat însă că „partea germană susține că argumentele privind reforma sistemului judiciar și ireversibilitatea procesului de modernizare a acestuia reprezintă un element în plus, suplimentar, pozitiv privind deciziile pe care parlamentele naționale în țările membre ale acordului Schengen urmează să le ia”.„Aspectele legate de funcționarea sistemului judiciar în România continuă să rămână relevante în conturarea unei decizii pozitive privind țara noastră. Dar politic, Germania este de acord și va promova ideea ca în acest an România să devină membră a Spațiului Schengen”, a mai spus ministrul.El a mai explicat că fiecare țară din acordul Schengen își propune evaluarea candidaților pe baza unor criterii existente.