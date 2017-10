George Măndilă pasează între Farul şi Steaua

George Măndilă pasează între Farul și Steaua

De trei ani în politică, pasionat de fotbal atât cât să vorbească despre sportul rege ca despre o simpatie, George Măndilă se dedică acum vieții de partid, dar cu gândul că în viitor ar putea să se refugieze în călătorii în jurul lumii… A intrat în politică la 36 de ani, fascinat de titulatura partidului recent apărut: Noua Generație. „PNG s-a înființat în ianuarie 2004. Acela a fost momentul în care am decis să mă implic. Îmi plăcea, la început, numele: Noua Generație. Apoi, la interval de o lună de zile, am început să lucrez, să mă implic, să fiu activ. Munceam și muncesc în continuare 12 ore pe zi, uneori și 14 sau 16. E ca o călătorie din care nu mă mai opresc“, declară președintele Organizației Județene a PNG Constanța, George Măndilă. La cei 39 de ani, Măndilă se remarcă drept un politician cu spirit de inițiativă, preocupat în permanență de ceea ce se întâmplă pe scena politică autohtonă. Întrebat despre hobby-uri și plăceri personale, George Măndilă a declarat: „Nu sunt omul care să facă pasiuni nebune pentru ceva. Am avut și eu, ca toată lumea, hobby-urile specifice vârstei, dar nu am dezvoltat nimic. Eram genul de copil silitor, care după ore stătea în casă și își făcea temele. Bineînțeles, am bătut și eu mingea cu băieții în curtea școlii și am mai mers pe la câte vreo competiție între echipele de școli sau de licee, dar nimic mai mult”. Despre simpatiile legate de sportul rege, fotbalul, Măndilă a afirmat că echipele sale favorite sunt Farul Constanța și Steaua București. Cât despre cele europene, îi plac, Real Madrid și Ajax Amsterdam. „Îmi plac însă și Independiente Buenos Aires și, din Brazilia, Santos, deși aceasta din urmă nu mai face performanță, nu se mai ridică la valoarea de altădată. Cu toate astea, consider echipa Santos ca făcând parte din ceea ce aș putea numi istoria fotbalului“. În clipa de față, președintele PNG Constanța nu se dedică vreunui hobby, și asta din cauza lipsei de timp. „Probabil că peste câțiva ani o să fiu un mare pasionat al călătoriilor, al vestigiilor antice, al turismului. Până atunci însă, mai este”. Momentul este marcat de activitatea politică. „Cea mai mare pasiune a mea este acum construcția politică a societății românești și vreau să particip la reconsolidarea și redefinirea ei. În plan intern, în cadrul partidului voi continua să pun bazele filialelor din județ și să mă asigur că criteriile de selecție vor rămâne sigure”. Pentru Măndilă, planurile de viitor, atât cele din plan personal, cât și cele din plan politic, se cam leagă între ele: „Îmi doresc ca familia mea, rudele și prietenii mei să fie sănătoși. 