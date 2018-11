George Ciamba, nominalizat pentru portofoliul Afacerilor Europene

George Ciamba a fost nominalizat de premierului Viorica Dăncilă pentru a-l înlocui pe ministrul demisionar al Afacerilor Europene, Victor Negrescu.

„Din câte am vorbi azi cu doamna prim-ministru, are deja propunerea de nominalizare a unui nou ministru la Afaceri Europene. Domnul Victor Negrescu este cel mai îndrituit să vă răspundă. Dacă nu o să vă răspundă, atunci o sa încerc să vă răspund și eu. Dar nu am fost în ședința de guvern (de vineri, n.r.) și nici nu sunt angajatul dumnealui”, a spus, luni, Liviu Dragnea.