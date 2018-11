George Ciamba depune jurământul de învestitură ca ministru delegat al Afacerilor Europene

George Ciamba depune astăzi, la Palatul Cotroceni, jurământul de învestitură ca ministru delegat al Afacerilor Europene.Administrația Prezidențială a anunțat, marți seară, că președintele Klaus Iohannis a semnat decretul pentru numirea lui George Ciamba ca ministru delegat pentru Afaceri Europene.George Ciamba îl va înlocui pe Victor Negrescu ca ministru delegat al Afacerilor Europene, conform deciziei luate marți de conducerea PSD.Președintele Klaus Iohannis a anunțat, în cursul zilei de marți, că va răspunde repede nominalizării lui George Ciamba pentru funcția de ministru delegat al Afacerilor Europene."Cu dl Ciamba am mai lucrat, este un bun expert în afaceri europene, am colaborat bine până acum și cred că este foarte important să dau repede o rezoluție pe această propunere, ca să ne mișcăm odată", a afirmat Klaus Iohannis.Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, și-a depus demisia după ședința de Guvern de vineri.George Ciamba este diplomat de carieră și lucrează în Ministerul Afacerilor Externe din decembrie 1990.George Ciamba a absolvit Facultatea de Inginerie Electronică (1989); deține o diplomă de studii aprofundate în relații internaționale, obținută ca șef de promoție în 1993, din partea Universității București și a MAE; a urmat cursurile Programului de Economie și Relații Internaționale la Hoover Institution - Universitatea Stanford (1992) și a fost selectat să participe la Programul "International Visitor" pentru lideri în formare pe probleme de politică externă al Agenției de Informații a SUA (1997). A publicat articole în domeniul relațiilor internaționale, cu accent pe Parteneriatul Strategic dintre România și SUA, respectiv integrarea euro-atlantică a României.După absolvirea studiilor superioare, George Ciamba a intrat in Ministerul de Externe ca atașat și a parcurs toate etapele carierei diplomatice, în anul 2004 fiindu-i acordat gradul diplomatic de ambasador.Între 1991 – 1995 a ocupat diferite funcții în cadrul MAE: referent de spațiu pentru SUA, pentru Agenția Internațională pentru Energie Atomică și pentru problematica neproliferării.El a ocupat funcțiile de director adjunct (1996 – 1997) și apoi director al Direcției America de Nord (1997 – 1999), iar în 1995 a fost secretarul Grupului de lucru vizând reconcilierea istorică între România și Ungaria care a dus la semnarea Tratatului de bază cu Ungaria, în 1996.Între 1999 – 2003, George Ciamba a fost ambasador al României în Republica Turcia, precum și Reprezentant Permanent al României la Organizația Cooperării Economice la Marea Neagră, între 2001 – 2003.În perioada iulie 2003 – ianuarie 2005 a deținut funcția de secretar de stat pentru Afaceri Multilaterale și ulterior, Globale, în MAE. În această calitate, a coordonat dosarele asociate cu UE (Conferința Interguvernamentală), NATO, Consiliul Europei, ONU și alte organizații internaționale.George Ciamba a fost ambasador al României în Republica Elenă.Din noiembrie 2012 a fost secretar de stat pentru Afaceri Europene, urmărind cu prioritate asigurarea unei participări active a României în toate formatele de lucru ale UE, coordonarea pozițiilor interne susținute în formațiunile Consiliului UE și promovarea contribuției naționale în formularea politicilor europene. Totodată, a asigurat participarea în cadrul Consiliului Afaceri Generale.În 2016, în calitate de reprezentant cu însărcinări speciale pentru diplomație economică, a contribuit la promovarea și derularea proiectelor economice în cadrul cărora România are interese strategice, precum și la consolidarea relației inter-ministeriale în vederea reprezentării economice externe.În 2000, a fost decorat cu "Ordinul Meritul Național în Grad de Comandor". De asemenea, a fost decorat de către Președintele Republicii Elene cu „Marea Cruce a Ordinului Phoenix".Vorbește fluent limbile engleză și franceză. Are cunoștințe de limbă greacă. Este căsătorit, soția este diplomat de carieră și au o fiică, născută în 2003, scrie romaniatv.net