„Geoană ştie jocul Americii”

„Geoană știe jocul Americii”

Președintele Traian Băsescu a declarat că dintre Victor Ponta, Mircea Geoană și Sorin Oprescu, cea mai bună soluție pentru PSD la alegerile prezidențiale este Geoană, pentru că „știe jocul Americii” și îl înțelege.„Dacă ar fi să optez pentru unul dintre ei, Ponta, Geoană, Oprescu, aș opta pentru Geoană, pentru că este un om care știe jocul Americii, îl înțelege. Ponta nu are nicio treabă cu responsabilitatea pentru țară, Geoană o are, cu credibilitatea externă, Geoană o are. Între cei trei opțiunea mea este Mircea Geoană, indiscutabil, pentru că președintele nu este un gestionar de economie, este un gestionar de relație bilaterală”, a spus Băsescu.