Geoană îşi face partid şi la Constanţa. Cine va conduce "România Noastră"

Geoană își face partid și la Constanța. Cine va conduce "România Noastră"

Aripa dizidentă din PSD coagulată în jurul lui Mircea Geoană și Marian Vanghelie prinde rădăcini și la Constanța. Partidul se află în chinurile facerii, inițiatorii lansându-l deja în spațiul public sub forma Noului Proiect Social Democrat - „România Noastră”.La Constanța, Geoană și Vanghelie au încredințat sarcina formării noului partid lui Virgil Senopol (președinte) - un tânăr om de afaceri constănțean și lui Marius Dumitrescu (secretar executiv). Cei doi au demarat deja procedurile pentru crearea de organizații și filiale la nivelul întregului județ, cel mai probabil structura municipală Constanța a formațiunii urmând să fie condusă de Stelică Murariu. Noul Proiect Social-Democrat, care are la bază cinci principii: patriotism, participare, probitate, profesionalism și progres, a strâns deja o zestre parlamentară deloc de neglijat, constând în 6 senatori și 14 deputați. Dintre aceștia, doi au fost aleși și trimiși în Parlament din județul Constanța. Este vorba despre senatorul Alexandru Mazăre, proaspăt demisionar din PSD, și deputatul Răzvan Condurățeanu, ales sub sigla PP-DD, trecut apoi la UNPR și acum la forma-țiunea lui Geoană.O primă acțiune a formațiunii nou- înființate va avea loc sâmbătă, 7 martie, ora 14, în localitatea Corbu cu ocazia celebrării Zilei Internaționale a Femeii, unde un număr de peste 60 de doamne și domnișoare sunt invitate să se distreze.