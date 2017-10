Geoană: "Este un moment în care naţiunile din NATO trebuie să se reunească"

1

GANDIRE DE FOST MINISTRU DE EXTERNE

Declaratia lui Geoana este perfida si menita sa diminueze valoarea si rezultatele vizitei presedintelui in SUA . A rostit de doua ori numele presedintelui SUA si l-a ignorant pe cel al Romaniei . N-o fi avand importanta omisiunea ( intentionata ), dar este semnificativa . Mare specialist in a ne prezice viitorul , ne da asigurari ca actul politic reprezentat de vizita este unul oarecare , avand in vedere ca " lumea este instabila , lumea se schimba " , si doar Geoana ramane acelas : un pesedist ratat .Era cu totul altceva daca el ar fi fost presedintele Romaniei .