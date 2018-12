Generalul Ciucă, "salvat" de Iohannis. Șeful statului i-a prelungit mandatul prin decret

Președintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul pentru prelungirea, cu un an, a mandatului generalului Nicolae Ciucă la șefia Statului Major al Apărării, informează Administrația Prezidențială.„În temeiul prevederilor art. 92 alin. (1), art. 94 lit. c) și ale art. 100 din Constituție, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, luând act de lipsa unei propuneri de numire, potrivit legii, în funcția de șef al Statului Major al Apărării, reținând necesitatea asigurării continuității conducerii Armatei, în condițiile în care mediul regional și internațional de securitate se află în continuă schimbare, și având în vedere rezultatul dezbaterilor din cadrul ședinței Consiliului Suprem de Apărare a Țării din data de 28 decembrie 2018, președintele României, domnul Klaus Iohannis, a semnat vineri decretul privind prelungirea mandatului de șef al Statului Major al Apărării, cu un an, domnului general Ciucă Gheorghe Nicolae-Ionel, numit prin Decretul nr. 950/2014”, precizează un comunicat al Administrației Prezidențiale.Anterior, la finalul ședinței CSAT, președintele Klaus Iohannis declara că a semnat decretul prin care îi prelungește mandatul generalului Nicolae Ciucă la conducerea SMA, el precizând că propunerea făcută de ministrul Apărării, Gabriel Leș, nu a fost aprobată.„Această propunere făcută de ministrul Apărării nu respectă rigorile legii. În consecință, CSAT nu a aprobat solicitarea ministrului Apărării, o situație foarte neplăcută, care arată o dată în plus, dacă ar fi fost nevoie, că PSD nu este capabil să gestioneze problemele mari ale țării. În situația în care am ajuns, practic, nu există o propunere valabilă pentru persoana care va prelua funcția de șef al Statului Major al Armatei. Deci, nu există o propunere pentru șeful Armatei. Mandatul generalului Ciucă se termină pe 31 decembrie. România nu poate să rămână fără șef al Armatei. Această situație generată de incompetența PSD trebuie rezolvată. După ședința CSAT, am rezolvat-o. Am luat decizia și am semnat și trimis spre publicare decretul prin care se prelungește mandatul de șef al Armatei pentru generalul Ciucă”, a spus Iohannis.Pe 19 decembrie, ministrul Apărării Naționale, Gabriel Leș, anunța că nu va prelungi mandatul lui Nicolae Ciucă la șefia Statului Major al Apărării.„Legea prevede un mandat de patru ani de zile, cu posibilitatea prelungirii acestui mandat. Din ceea ce m-am uitat în arhivele Ministerului Apărării Naționale, a fost o singură situație în care s-a prelungit mandatul unui fost șef al Statului Major al Apărării, Statul Major General cum era pe atunci, și am dorit să mențin aceeași cutumă. Știu ce a făcut pentru Armata României și ce poate să facă. Mandatul se încheie în 31 decembrie”, declara Leș la un post de televiziune.