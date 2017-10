Gelil Eserghep, încă un mandat la conducerea UDTTMR. Ersun Anefi, candidat la Camera Deputaţilor

8

anti-democratie

cum poti sa vorbesti de democratie cand exista un singur candidat la functia de Presedinte al UDTTMR?Si acesta numeste in toate functiile pe cine vrea el.Acuma il vrea ca deputat pe unu'Anefi.Aici trebuie lamurite oarecum lucrurile.Ca-n toata tara exista clanuri de mafioti care invart banu'si pe politicieni.La noi sunt 3 clanuri:Al colonelului de securitate Kenan Mustafa,colonel pe bune,cel al acestor Anefi,unul din ei si el ofiter de securitate pe bune,tot din acelasi clan face parte Anefi ,omu'lui Pacepa,la defectarea acestuia in 1978 s-a intors din Turcia ramburs,unde fusese trimis ca agent anti-Nato decatre Pacepa si fusese gasit pe lista acestuia de catre autoritatile turce.Al 3-lea clan se pare ca-si are radacinile in Medgidia,pe toti astia ii gasesti de cca 26 ani in fruntea bucatelor.Bineinteles ca trebuie o schimbare radical,asta trebuie s-o faceti voi,tineretul tatar si,repede !!Viermii lucreaza,ei nu obosesc niciodata,cititi mai sus si ce a scris Florina.

Răspuns la: Ce a ajuns udttmr?

Adăugat de : Alegator, 11 ianuarie 2016

Presedintele dictator e mafiot, are 3 dosare penale pe rol, condamnat definitiv intr-un dosar penal. Presedintele Tuzla judacat intr-un dosar penal...