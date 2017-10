Geany Ioniţă, preşedintele UNPR Constanţa

Geany Ioniță, președintele UNPR Constanța

UNPR Constanța și-a desemnat, ieri, noul președinte al Organizației Municipale. Întrevederea a avut loc la sediul din Mangalia, iar cel ales ca nou lider la municipiu este Geany-Raimond Ioniță. Potrivit președintelui Organizației Județene, George Lipoveanu, Ioniță a fost ales cu unanimitate de voturi, fiind considerat optim pentru a conduce organizația municipală.„Domnul Geany-Raimond Ioniță are 43-44 de ani, este de profesie jurist, este însurat și are doi copii. Ne-am gândit în primă fază să alegem pe altcineva, i-am oferit domnului Donțu funcția de vicepreședinte la municipiu, a zis că se mai gândește, dar am ajuns la concluzia că tinerii sunt viitor și pe ei trebuie să îi promovăm. Cred că am făcut o alegere bună, iar echipa de la municipiu este una frumoasă”, a declarat Lipoveanu.„În primul rând vrem să reglementăm tot ce ține de organizarea internă, să mai aducem membri, să formăm noi organizații pentru a pu-tea porni anul 2012 din block-start. Acesta va reprezenta o mare provocare din cauza alegerilor care se aproprie, iar organizația trebuie să fie pregătită”, a declarat, la rândul său, Geany Ioniță.