Galerie foto. Un strop de fericire pentru copii sărmani. Angajaţii Rompetrol Rafinare au fost Moş Crăciun

Galerie foto. Un strop de fericire pentru copii sărmani. Angajații Rompetrol Rafinare au fost Moș Crăciun

Zeci de copii cărora viața nu le-a adus până acum decât greutăți, multă sărăcie și neajunsuri, au simțit luni, 22 decembrie, că totuși cineva se gândește la ei.Angajații Rompetrol Rafinare de la Petromidia au adus acestor micuți sărmani un strop de bucurie înainte de sărbători, oferindu-le daruri, dulciuri și alimente.În fiecare an, în preajma sărbătorilor de iarnă, angajații Rompetrol de la Petromidia strâng cadouri pentru a le oferi copiilor care au o situație materială mai grea. Așa au făcut și acum, petroliștii mobilizându-se exemplar. Fiecare a ajutat cu ce a avut pe acasă sau cu ce a putut, de la hăinuțe și jucării, până la dulciuri și alimente. S-au strâns sute de pungi de cadouri pentru copii de toate vârstele. Destinația a fost o comunitate săracă aflată undeva în nordul Năvodariului, spre Lumina, în mijlocul câmpului. Zeci de case sărăcăcioase, construite din pământ, multe fără ferestre, aruncate de sărăcie pe ici acolo, printre grajduri și mormane de gunoaie. La vederea autocarului, de te miri unde, zeci de copii au țâșnit spre drumul plin de noroi, pentru a ieși în întâmpinare. După ei, femei și bărbați, cu plozi de doar câteva luni în brațe, au venit în grabă la mașina plină cu daruri. Fericirea și entuziasmul se citea pe chipul celor mici pentru fiecare jucărie, portocală sau napolitană primite. Mulți desculți, murdari pe față, cu hainele zdrențuite, încercau să își facă loc pentru a apuca un pachet în plus. Toți mai aveau frați mai mici acasă. Sau cel puțin așa încercau să le înduplece pe Roxana și Carmen, care împărțeau în stânga și-n dreapta sacoșele pline cu surprize. Se lăsau de fiecare dată „păcălite”. Pentru cei care nu au avut „curajul” de a ieși în întâmpinarea „musafirilor”, angajații Rompetrol și-au încărcat brațele cu pachete și au luat-o la pas prin micuța așezare, pe ulițele pline de noroi și bălegar. Așa au ajuns acasă la Crina Alexia Băjenaru, o micuță viitoare campioană la gimnastică. Sau cel puțin așa îi dorim noi. Copila, de doar șapte anișor, trăiește împreună cu fratele (10 ani) și părinții ei într-o singură cameră. Imaginea sărăcăciosului bordei contrasta însă cu ordinea și curățenia, în micuța tindă fiind aranjat frumos un brăduleț de Crăciun, cu câteva dulciuri agățate pe post de globulețe. Fetița este una dintre câștigătoarele campaniei „Țară, țară vrem campioane”, în cadrul căreia cele mai bune fetițe au primit o bursă pentru a face gimnastică de performanță. În timpul școlii, copila stă la Constanța la internat, venind acasă doar în week-end și vacanță. Fratele ei a primit, printre jucării, multe dulciuri și haine, și o bicicletă perfectă pentru vârsta sa.Coordonatorul acțiunii a fost Loredana Crețu, manager administrativ în cadrul Rompetrol Rafinare. „În fiecare an, angajații Rompetrol se mobilizează și au grijă de copiii sărmani. Este un gest frumos și de la an la an acțiunea noastră are un tot mai mare impact. Ne bucurăm că le-am făcut o bucurie acestor copii în pragul sărbătorilor”, a declarat Loredana Crețu.