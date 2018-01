GALERIE FOTO / Preşedintele CJC, verificări la utilajele de deszăpezire

GALERIE FOTO / Președintele CJC, verificări la utilajele de deszăpezire

Ştire online publicată Vineri, 12 Ianuarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele CJC a verificat, în cursul zilei de astăzi, utilajele de deszăpezire din cadrul districtului Cuza Vodă, din cadrul DRDP. Împreună cu Corpul de Control al CJC, Horia Țuțuianu a verificat stadiul de pregătire pentru perioada grea de iarnă ce este anunțată de către meteorologi."Din aceasta seara, iarna isi va intra in drepturi. Temperaturile vor scadea sub 0 grade si ne asteptam la viscol si zapezi. Am vrut sa ma asigur ca suntem pregatiti sa intervenim in cazul in care o sa fie nevoie, asa ca astazi am fost in doua din bazele RAJDP pentru a verifica starea tehnica a echipamentelor dar si a stocurilor de material antiderapant. Atat la Cuza Voda cat si la Topraisar am constatat ca masinile sunt gata sa intervina, iar echipele sunt pregatite sa actioneze cu promptitudine. Vom lua toate masurile pentru ca in judetul Constanta sa se circule in siguranta.", a postat pe Facebook președintele CJC.