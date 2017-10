Galerie FOTO - Echipa PP-DD Constanţa a „invadat“ oraşul cu flori şi mărţişoare

Galerie FOTO - Echipa PP-DD Constanța a „invadat“ orașul cu flori și mărțișoare

Deși vremea de afară te-ar ține mai mult în casă, membrii Partidului Poporului - Dan Diaconescu din Constanța au pornit pe străzile din oraș pentru a împărți flori și mărțișoare femeilor care le-au ieșit în cale.Încărcați cu flori, mărțișoare, felicitări, iconițe și eșarfe în culoarea partidului, echipa unită a PP-DD Constanța, condusă de președintele Organizației Județene, Gheorghe Slabu, a mers în mai multe cartiere ale municipiului și a oferit cu drag micuțele cadouri reprezentantelor sexului frumos. „Vremea este tristă afară, dar ploaia este romantică și ne îndeamnă la gesturi frumoase, astfel că Partidul Poporului Dan Diaconescu din Constanța, cu minunata noastră echipă, a oferit câte o floare, câte un mărțișor pentru fiecare domnișoară sau doamnă întâlnită. Am făcut acest gest, pentru că noi prețuim femeia, o iubim și o respectăm. Profit de acest moment pentru a ura o pri-măvară frumoasă tuturor femeilor”, a declarat președintele Organizației Județene a PP-DD Constanța, Gheorghe Slabu. La rândul lui, pre-ședintele Organizației Municipale a PP-DD Constanța, Dede Pe-rodin, a spus că nici măcar ploaia nu ar putea ține în casă niște bărbați adevărați care știu să prețuiască femeile. „Este un moment deosebit pentru cele care ne fac viața mai frumoasă, astfel că nu am stat pe gânduri și am ieșit pe străzile din Constanța pentru a le face câte-o mică bucurie. Am oferit din suflet flori și simbolul venirii primăverii, mărțișorul, tuturor doamnelor și domnișoarelor pe care le-am întâlnit”, a spus președintele Organizației Municipale a PP-DD Constanța, Dede Perodin. În tot acest demers, nici jurnalistele de la „Cuget Liber” nu au fost uitate. Ele au fost vizitate chiar la redacția ziarului de frumoasa echipă de la PP-DD Constanța, care a dorit să le ureze toate cele bune cu ocazia venirii primăverii. Și, ca niște bărbați galanți, cei de la PP-DD au venit încărcați cu orhidee în culoarea partidului, dar și cu alte cadouri frumoase.