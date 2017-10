Galerie FOTO / Cum va arăta Parcul Arheologic din faţa Primăriei Constanţa

8

Dezbateti aceasta problema f grava

Exista o mare problema cu Radetul. Cererile de debransare sau sigilare a unui calorifer s-au primit pana pe 10 sept. in ideea ca furnizarea caldurii se va face la inceputul lunii octombrie, dar furnizarea va incepe in noiembrie. Nu este logic ca si primirea cererilor sa se prelungeasca cu 2 saptamani in acest caz? Oricum nu s-a respectat ce scria in lege: dupa 3 zile cu temp sub 10 grade noaptea trebuia inceputa furnizarea. De ce pt cei ce primesc subventii se pot face exceptii si toti ceilalti sa sufere de frig, iar Radetul nu are intelegere pt cei care (din diverse motive) nu au apucat sa depuna cereri de sigilare macar a unui calorifer.