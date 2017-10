Galerie FOTO. Cum au petrecut constănţenii Ziua Naţională a României

2

Dobrogea,Transnistria romaneasca

Ne-a trecut glontul pe langa ureche.In toamna anului 2011,Dobrogea a ajuns in situatia de a fi alipita la Moldova.Raptul teritorial gandit de basisti si legionarii pedelisti de la Bucuresi a fost dejucat printr-un referendum.Atunci am avut de ales daca vrem autonomie la carnati sau alipirea la Moldova."Vrem dezlegare la carnati,afara cu moldovenii ! ",au strigat toti patriotii dobrogeni.Ne-am sacrificat.S-au chetuit peste 500.000 de euro pentru autonomia Dobrogei.Ziua de 1 Decembrie 2014 a fost o zi trista la Constanta.Cel putin pe bulevardul Ferdinand, intre gara si centru, aproape nimic nu amintea ca Romania este in sarbatoare.Exagerez putin.La balcoanele blocurilor comuniste,trei "moldoveni" au avut tupeul sa-si agate tricolorul.Tricolorul lor,bineinteles.Bine ca am avut bani de carnati cu suc.Rusine ,Constanta !