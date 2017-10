GALERIE FOTO / CONSTANȚA A IEȘIT ÎN STRADĂ

2

Nu cadeti in capcana...

Nu dati curs mesajului acestei muieri condamnate pentru prostitutie , "Diana" (sau "Rodica" , cum isi zice in adresa de e-mail) ! Este inca o inselatorie pe care niste fosti proxeneti impreuna cu "fetele" folosite in trecut la prostitutie , o incearca pentru fraieri ca sa faca rost de bani nemunciti (e drept ca fetitele munceau cu pasarica inainte , dar era illegal...). De ce oare nu se sesizeaza Politia / Parchetul in legatura cu acest anunt (nu numai in acest ziar) , caci chiar daca sunt minciuni , aceste venituri promise nu respecta legislatia muncii privind declararea , luarea in evidenta si implicit impozitarea lor ?!?...