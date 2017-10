„Gaddafi mi-a spus că el a avut datorii la Ceauşescu, nu la România”

„Gaddafi mi-a spus că el a avut datorii la Ceaușescu, nu la România”

Președintele Traian Băsescu a povestit, joi, după Summit-ul UE-Africa, vorbind despre problema datoriilor țărilor africane către România, că a avut o discuție, în timpul unei vizite făcute în Libia, cu Muammar Gaddafi, care i-a spus că el a avut datorii la Ceaușescu, nu la România.Traian Băsescu a precizat că în cadrul Summit-ului UE-Africa nu s-a discutat despre problema datoriilor pe care țările africane le au către România, pentru că este vorba despre o problemă bilaterală.El a povestit momentul vizitei pe care a făcut-o în Libia, când a discutat cu Muammar Gaddafi despre datoriile pe care această țară le are către România."Dumnezeu sau Allah să îl odihnească pe Gaddafi, eu am discutat cu el și vă pot spune că am fost primul șef de stat primit întâi în palat și apoi în cort. Prima dată m-a primit în palat, după ce nu mai primise de vreo 20 de ani șefi de stat în palat, și l-am întrebat pe Gaddafi, a venit și punctul, că aveam notat în dosar, datoria Libiei la România, și el: Eu nu am datorii la România, datoriile mele sunt la Ceaușescu, l-ați omorât... Eu la el am avut datorii... Vă dau un exemplu. Nu e neapărat de scris în presă, dar aceasta este abordarea", a afirmat Băsescu, citat de Mediafax.