Gabriela Iacobici, singurul candidat la funcţia de primar al comunei Grădina

Gabriela Iacobici, singurul candidat la funcția de primar al comunei Grădina

În timp ce alți primari în funcție stau cu emoții dacă vor mai câștiga sau nu încă un mandat în fruntea administrațiilor locale pe care le conduc, în județul Constanța există un șef al administrației care este relaxat din acest punct de vedere. Concret, primarul comunei Grădina, social-democrata Gabriela Iacobici, nu are de ce să aibă emoții în această privință, deoarece este singurul candidat din localitate care aspiră la un nou mandat.„Am rămas singură în cursa pentru Primăria Grădina, deoarece candidatul desemnat de PNL s-a retras. De fapt, nu și-a mai depus candidatura, după ce au fost descoperite niște nereguli în listele de susținători. Oricum, și dacă ar fi candidat și dacă nu, tot nu aș fi avut emoții. Eu știu ce am realizat ca primar, știu că oamenii au încredere în mine și în proiectele inițiate. Chiar și așa, astăzi, 25 mai, de la ora 17.00, organizez la Căminul Cultural din Grădina un eveniment în cadrul căruia, alături de consilierii locali, voi prezenta proiectele realizate, cele în curs de desfășurare, dar și cele de viitor”, a spus primarul Gabriela Iacobici.În acest sens, șefa administrației a mai adăugat că are în lucru mai multe proiecte care vizează dezvoltarea localității, dar și bunăstarea cetățenilor pe care dorește să le ducă mai departe. Unul dintre acestea, ce va fi realizat cu bani de la bugetul local și care se află în plină desfășurare, vizează construirea a două terenuri de sport cu gazon artificial, unul în comuna Grădina și altul în satul Cheia, acolo unde se va construi și un centru civic pentru tineri.„Centrul civic din satul Cheia va beneficia de un parc în aer liber, cu două foișoare și băncuțe, cu alei și coșuri de gunoi. Totodată, se va amenaja și un teren de sport pentru tineri, care vor avea posibilitatea să practice diverse activități sportive. Practic, investim în sănătate, pentru că sportul înseamnă în primul rând sănătate. Proiectul se află în derulare și este realizat cu bani de la bugetul local și întreaga investiție ajunge la aproximativ 100.000 de euro”, a declarat primarul comunei Grădina, Gabriela Iacobici.Șefa administrației a mai adăugat că nici copiii din Grădina nu au fost uitați, astfel că și aici se va amenaja un teren de sport, investiție ce va fi realizată tot cu bani de la bugetul local.v v vUn alt proiect care se află în atenția administrației publice locale vizează construirea unei case mortuare și a unei săli unde se vor putea desfășura parastase, în satul Grădina, chiar în curtea cimitirului din localitate. În plus, aleșii locali intenționează să aloce bani pentru reabilitarea fațadelor căminelor culturale din Grădina și Cheia.În altă ordine de idei, printr-un program inițiat de șefa administrației din comuna Grădina, autoritățile locale au luat decizia de a veni în sprijinul copiilor talentați. Practic, toți copiii care au abilități în cântat sau dansat beneficiază de cursuri gratuite de la profesori specializați în aceste două domenii. Sumele alocate pentru finanțarea programului provin de la bugetul local.