Gabriela Iacobici, la al doilea mandat la Primăria Grădina

Primarul PSD al localității Grădina, Gabriela Iacobici, a câștigat un nou mandat la conducerea administrației locale. Iacobici s-a aflat la 100 de voturi distanță de contracandidatul clasat pe poziția a doua. Întrebată ce are se le transmită locuitorilor din comună care au votat-o, Iacobici a replicat: „Îmi doresc ca oamenii să aibă încredere în mine pentru că voi face așa cum am făcut și până în prezent. Voi continua să muncesc pentru a aduce în localitate proiecte importante, proiecte care să răspundă necesităților oamenilor din Grădina”. De altfel, se pare că alegerile din 10 iunie au ținut-o pe Iacobici din treabă, aceasta având în implementare numeroase inițiative menite să îmbunătățească condițiile de trai are cetățenilor comunei. Astfel, în perioada imediat următoare va fi demarată licitația pentru găsirea firmei care se va ocupa de construcția unei grădinițe noi și moderne. Potrivit primarului, documentația pentru acest proiect în valoare de aproximativ 200.000 lei este gata, iar în cel mai scurt timp se va trece la lucrările propriu-zise. „Banii provin din partea sponsorilor. Este o investiție importantă și necesară. Zilele acestea vom demara procedura de licitație”, a spus Iacobici. Menționăm că această construcție va fi una modernă, dotată cu toate utilitățile necesare. Ea va fi amplasată în curtea școlii din localitate și va găzdui aproximativ 35 de copii.