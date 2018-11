Gabriela Firea: "Sunt la ghilotina lui Dragnea, asta e. Este hilar unde s-a ajuns în PSD"

Gabriela Firea continuă războiul cu Liviu Dragnea. Primarul Capitalei a declarat, vineri, că PSD este ”într-o situația critică”, mai mulți parlamentari protestând față de modul în care este condusă formațiunea. Firea a făcut referire la faptul că toți foștii președinți ai PSD ”au făcut în așa fel încât să încapă lângă ei și alte voci”, fiind ”o premieră absolută când sunt decapitați toți oamenii care spun altceva”.



"Cel puțin de pe 2 septembrie, de la CEx-ul de la Neptun, în care am avut un alt punct de vedere decât domnia sa, deci de două luni și jumătate, dl Dragnea are o singură preocupare: cum să o înlăture pe Gabriela Firea. (...) Deja doi lideri de organizații au fost decapitați, dl Neacșu și dl Țuțuianu. Acum voi fi eu la ghilotina dlui Dragnea, dar asta este. Se trăiește și fără funcții politice. Eu am venit în PSD ca simplu membru. N-am cerut nicio funcție niciodată. Ceea ce am obținut a fost prin multă muncă. (...) Nu știu de unde are atât de mult timp (Liviu Dragnea - nr). Cred că 70% din timpul său îl alocă Gabrielei Firea. Am devenit foarte importantă pentru domnia sa. Aș vrea să mă transform peste noapte într-un proiect necesar românilor, ca să se ocupe de proiect și nu de mine", a spus Gabriela Firea.



Cât despre episodul din septembrie, când Daniel Florea a cerut excluderea sa din partid, iar Liviu Dragnea s-a opus, Gabriela Firea a afirmat: „A vrut să-și arate generozitatea politică la acel moment sau nu era convins că va obține votul categoric în CEx. Acum sunt convinsă că nu va convoca CEx-ul decât atunci când va avea cu siguranță voturile necesare îndepărtării Gabrielei Firea. Este chiar hilar unde a ajuns PSD, să nu mai suporte actualul președinte nicio replică, niciun cuvânt, niciun proiect al unui coleg. Este un caz unic în PSD"



Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, vineri, că Liviu Dragnea ar fi trebuit să mențină un echilibru în partid și să discute cu ea.



''În primul rând, trebuie să mențină un echilibru în partid, așa am văzut la alți președinți de partid. Și ar fi trebuit să mă invite să discutăm. S-au rupt toate discuțiile de pe 2 septembrie. A început să mă amenințe pe mine și pe familia mea. Acesta a fost punctul de vedere al dumnealui. Asta a fost, Gabriela Firea nu mai vorbea la unison cu domnul Dragnea. Unii colegi îmi reproșau că sunt prea devotată, dar așa simțeam la acel moment.'', a spus Gabriela Firea.



