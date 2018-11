Gabriela Firea, resemnată: "Sunt afectată uman, nu politic"







„Dacă mi se vor lua funcțiile politice nu voi fi cu nimic afectată. Prezența mea în BPN și CEx nu au adus nimic bun bucureștenilor. Tot ce am făcut și nu am făcut în doi ani ca primar general, sunt primul critic al meu, nu spun că am făcut de nota 10, dar tot ce s-a făcut a fost prin munca echipei mele, cu niciun alt sprijin, din păcate”, a declarat Gabriela Firea la Digi24.



„Nu rămâne decât să sper că vom avea parte de o discuție rațională, bazată pe argumente, aș spune chiar lucidă. Dacă nu s-a putut până acum, măcar de acum înainte, având în vedere contextul politic, având în vedere semnalele primite de la partenerii externi”, a mai precizat edilul.



Potrivit surselor politice din PSD, Gabriela Firea va rămâne fără funcțiile de vicepreședinte național al PSD, președinte interimar al organizației de București și președintele al filialei Ilfov, dar nu va fi exclusă din partid.