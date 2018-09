Gabriela Firea, după apariţia scrisorii anti-Dragnea: Am epuizat toate formele de dialog cu el

Gabriela Firea, după apariția scrisorii anti-Dragnea: Am epuizat toate formele de dialog cu el

Gabriela Firea a declarat că lucrurile nu merg bine în PSD, că nu e normal ca Liviu Dragnea să conducă autoritar, sfătuindu-se doar cu câțiva oameni în cerc închis. Ea s-a plâns că a avut repetate discuții cu Liviu Dragnea în această direcție, dar nu a găsit răspuns.



"Am epuizat toate formele de dialog cu domnia sa. Singura cale este ca dl Dragnea să facă un pas lateral de la conducerea partidului și a Camerei Deputaților. Este un gest de onoare, un gest bărbătesc", a declarat gabriela Firea.



Gabriela Firea, declarații:



Nu suntem doar trei (semnatari ai scrisorii - n.r.), cum a spus el, Suntem mulți.



Ne-am săturat să fim bagatelizați, batjocoriți, filați, monitorizați.



Aveam de ales să lâncezim în situația actuală, cu un președinte care duce partidul într-o direcție greșită, sau să luăm atitudine.



PSD a scăzut în sondaje de la alegeri încoace, iar președintele are o cotă și mai scăzută.



Ne-au spus și oamenii că dl Dragnea propune proiecte care îi servesc doar lui.



Dacă ar fi vrut să dea o lege pt amnistie și grațiere, care să fie dezbătută și să fie legală, putea să o facă.



A spus însă că el este garantul acestei măsuri.



Chiar și dacă ar fi dată lege, ni se poate reproșa - și din exterior - că ea servește unei singure persoane. Nu putem să spunem că nu e așa.



Eu ce să fac acum, să mint pe toată lumea pentru că dl Dragnea a semnat candidatura mea la Primărie?



Dl Dragnea ne spune să lăsăm lucrurile așa, să mergem pe mâna lui, că el luptă cu statul paralel, dar nu e așa.



El a negociat cu astfel de structuri, iar acum ne spune nouă că am fost confiscați de aceste structuri.



Dl Dragnea a ajuns să sune colegi din țară să le spună că va propune excluderea mea la CEx. Eu sunt de partea partidului.



Eu nu-mi dau demisia din PSD. Mă-ndoiesc că dl Dragnea va putea să mă dea afară din partid.



Ca să se decidă excluderea mea, e nevoie de 2/3 din voturile CEx. Personal nu cred că dl Dragnea va strânge atâtea voturi în CEx ca să mă dea afară din partid.



Nu cred că va ajunge să dea foc țării ca să rămână el în picioare și nici nu ar putea.



Noi suntem mai mulți, în primul rând."







