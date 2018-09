Gabriela Firea, despre cei care au votat împotriva lui Dragnea la CExN: Unitatea noastră nu este distructivă

Unitatea celor care s-au exprimat împotriva conducerii PSD nu este una distructivă pentru partid și coaliție, a declarat luni primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, vicepreședinte al PSD, scrie romaniatv.netÎntrebată de jurnaliști, înainte de a intra în sala de ședințe, dacă se teme de o posibilă excludere din partid sau că ar putea fi chiar demisă din funcțiile de conducere pe care le ocupă în cadrul PSD, Gabriela Firea a spus că dacă este vorba de „delict de opinie”, atunci va suporta consecințele, dar speră să nu se întâmple asta.„Dacă pentru delict de opinie poți fi exclus din PSD, mi-oi duce crucea, dar sper să nu se întâmple așa ceva și eu apreciez faptul că toți colegii mei au considerat că nu se pune problema ca eu să fiu exclusă. Eu nu am făcut altceva decât să afirm, poate în anumite situații puțin pe o tonalitate mai ridicată sau pătimașă, dar așa trebuie să fie politicienii în slujba cetățenilor, faptul că în paralel cu această luptă extrem de corectă împotriva abuzurilor care s-au petrecut în anii anteriori și a imixtiunii în actul de justiție, trebuie să ne ducem la îndeplinirile angajamentele față de cetățeni”, a declarat luni în Parlament Gabriela Firea, înaintea ședinței Biroului Permanent al PSD.Ea a arătat că există puncte de vedere "care nu sunt chiar atât de fidele, de exacte cu ceea ce se spune la nivel de conducere", dar, după ce se ia o decizie într-un for de conducere, aceasta trebuie respectată.Întrebată dacă grupul celor care au votat vineri împotriva susținerii lui Liviu Dragnea rămâne unit, Firea a precizat că acest grup este compus de fapt din 11 persoane, "poate chiar mai multe", dar unitatea acestora nu este una distructivă pentru PSD."Eu spun că sunt 11 și poate chiar mai mulți, pentru că au fost și câțiva care au absentat motivat pentru că pierdeau avionul. Unitatea noastră nu este distructivă, nu este împotriva unei persoane, ci este - și am afirmat-o - pentru îmbunătățirea deciziilor în partid cu scopul ca guvernarea să fie și mai performantă, coaliția majoritară din Parlament să funcționeze și mai bine, iar ceea ce am promis la nivel central și local pentru români să se ducă la îndeplinire, în paralel cu această luptă care este respectabilă și care este legitimă de a pune capăt practicilor nedemocratice în ceea ce privește funcționarea eficientă a actului de justiție", a susținut Gabriela Firea, înainte de începerea ședinței Biroului Permanent Național al PSD, transmite Agerpres.Vineri, președintele PSD, Liviu Dragnea, a primit un vot de susținere din partea a 55 de membri ai CExN, doar 8 pronunțându-se împotrivă.