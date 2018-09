Gabriela Firea: Am luat în calcul că aș putea fi dată afară din partid

Primarul general al capitalei, Gabriela Firea, a declarat că forul care va decide în privința posibilelor urmări ale luărilor sale de poziție din ultimele zile este Comitetul Executiv al Partidului Social Democrat.„Dacă aduc anumite critici, ele sunt pentru faptul că am ajuns la limita de sus a suportabilității, că trebuie să spună cineva ce se întâmplă. Nu vreau sub nicio formă să afectez imaginea partidului, dar cred că ea este mult mai afectată dacă nu spunem cu adevărat ce se întâmplă și dacă nu punem degetul pe rană și dacă nu identificăm problema, pur și simplu chirurgical, decupând acea problemă pe care o avem, bineînțeles, în mod democratic și în mod statutar. Mai departe, Comitetul Executiv va decide dacă eu voi fi dată afară din partid sau dacă se schimbă ceva la nivelul conducerii acestuia și dacă se înțelege că un partid nu este un SRL, că România nu poate fi privatizată de un singur om, PSD nu poate fi privatizat, de asemenea, de un singur om, nu poate să conducă cu un grup mic de persoane mai degrabă din afara partidului decât din interior și cu puțini din interior și să nu folosească și să nu se consulte cu reprezentanți din Biroul Permanent Național, cu Comitetul Executiv, cu oameni care sunt legitimați prin votul cetățenilor sau care sunt specialiști, care sunt oameni care au dovedit în viața lor o bună pregătire pe anumite domenii”, a spus Gabriela Firea, în cadrul unui interviu, la Antena 3.Întrebată dacă a luat în calcul faptul că în urma declarațiilor sale ar putea fi dată afară din partid, Gabriela Firea a răspuns: „Am luat în calcul tot, dar vă spun, zilele acestea în care am văzut că și Primăria Capitalei și acolo avem filaj, și unde mă duc și spre casă, deja...”.