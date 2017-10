Gabriela Creţu ar putea deveni reprezentantul permanent al Senatului în PE

Gabriela Crețu ar putea deveni reprezentantul permanent al Senatului în PE

Ştire online publicată Vineri, 07 August 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Gabriela Crețu, fost europarlamentar PSD, a declarat, ieri, că Mircea Geoană i-a propus să devină reprezentant permanent al Senatului la PE, dar că nu a luat încă o decizie. „Mă gândesc, nu am luat decizia încă, am o anumită rezervă pentru că eu mă consider politician și cred că încă mai am un cuvânt de spus. Postul acesta e administrativ, dar ar fi o oportunitate să mă întâlnesc cu oamenii alături de care am făcut treabă. Ar fi util să-mi folosesc totuși experiența”, a spus Crețu. Gabriela Crețu a fost europarlamentar PSD în perioada 2007-2009, dar nu a mai figurat pe lista partidului la alegerile din 7 iunie. Biroul Permanent al Senatului României a aprobat la sfârșitul sesiunii trecute, înființarea unei funcții de reprezentant permanent la Parlamentul European. Chestorul Senatului, Ioan Chelaru, a explicat atunci că noua funcție va fi necesară dacă va intra în vigoare Tratatul de la Lisabona, prin care par-lamentele naționale vor căpăta atribuții de colegiferare, alături de Legislativul european, privind actele normative adoptate la nivelul Uniunii Europene. Reprezentantul Camerei Deputaților în Parlamentul European este Daniela Filipescu.