Gabriel Oprea: „Victor Ponta are obligaţia să ajungă preşedintele României“

5

presedintele Pontos

Asta s-a uitat in oglinda? Cu fata lui timpa, de ursulet de plus vrea sa stea pe soclu linga marii nostrii inaintasi? Ce realizari are ca politician,in afara de a proteja hotiile psd-iste(care au ajuns strigatoare la cer)? Din programul de guvernare NU a facut nimic,nici macar nu a reusit sa-l rastoarne pe Base .Un palavagiu impins de la spate sa tipe ca o tata.Daca iese asta (are sanse ca timpiti sint destui) vai de tarisoara asta si de copii nostri!