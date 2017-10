Gabriel Oprea: „Sunt nevinovat”

Liderul UNPR, senatorul Gabriel Oprea, a declarat, astăzi, că se consideră nevinovat în legătură cu acuzațiile DNA și că este obligația profesională a procurorilor să verifice orice suspiciuni de încălcare a legii."Am aflat din presă despre solicitarea DNA referitoare la formularea cererii de efectuare a urmăririi penale în ceea ce mă privește. (...) Am respectat legile României și le respect în continuare. Mă consider nevinovat iar acest lucru se va confirma mai devreme sau mai târziu. Consider că e obligația profesională a procurorilor să verifice orice suspiciuni legate de posibile încălcări ale legii. Am sprijinit justiția și activitatea DNA pe tot parcursul activității mele politice. Chiar dacă astăzi eu sunt vizat de demersul DNA, voi sprijini în continuare aceste instituții ale statului român. Voi susține demersurile pentru aflarea adevărului, voi pune la dispoziție toate informațiile necesare și nu voi îngreuna mersul anchetei", a afirmat liderul UNPR într-o declarație de presă susținută la sediul partidului, citat de Agerpres.El a adăugat că își va apăra toate drepturile, uzând de toate pârghiile și mecanismele la dispoziția oricărui cetățean român.