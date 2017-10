Gabriel Oprea, premier în următoarele zile

1

oportunitate

Cautam Operatori calculator pentru publicare anunturi. Cerinte: - cunostinte minime PC - necesar calculator - conexiune internet - varsta minima 18 ani - rabdare - seriozitate Nu este necesara experienta. Intruire gratuita oferita sub forma unor lectii prin mail. Veti trece mai intai prin etapa de instruire, apoi, in cazul in care doriti, puteti incepe sa lucrati. Program part-time. Cereti detalii la adresa de email: marinuska2009@yahoo.ro . Oferim si solicitam seriozitate!