Gabriel Oprea: "M-am bătut să rămână pensiile militare”"

3

Care functii banoase ?

Vorbesti aiurea taica, in armata toti sunt platiti prost in raport cu NATO, din care, cu onoare facem si noi parte, si vietile militarilor romanilor valoareza doar cativa craitari. Vrei sa mergi tu pe front cu banii astia ?...hai, te rog eu, macar o luna in Afganistan sau Irak !

Răspuns la: interesatul public

Adăugat de : pro-interesului, 7 martie 2015

Domnu Gabi,stim cu totii ca matale esti cu ,,interesul national''la rever,dar pensia asta militara se mai da in functie de,,contributivitate''sau...