Gabriel Oprea: „În politică noi nu am trădat pe nimeni niciodată“

Președintele UNPR, Gabriel Oprea, a afirmat, zilele trecute, că în ultimele luni au venit peste 50.000 de membri în partid, ceea ce este încurajator în perspectiva alegerilor europarlamentare și, totodată, a anunțat că Gheorghe Emacu este șeful campaniei UNPR pentru europarlamentare.„Suntem hotărâți să mergem singuri în aceste alegeri. Le spuneam colegilor că eu cred că am fost al doilea partid ca număr de membri după PSD. Aveam peste 500.000 de membri de partid, iar când ne-am înscris ca partid am avut 365.000 de semnături. Au plecat foarte mulți colegi atunci când am demisionat. În momentul de față avem aproximativ 150.000 de membri. Încurajator este că în ultimele 3-4 luni au venit peste 50.000 de membri de partid - foarte mulți din Armată, Interne, polițiști, jandarmi, pompieri -, pentru că ne-am bătut pentru drepturile acestei categorii“, a spus Gabriel Oprea, citat de Agerpres, în cadrul unei conferințe de presă, după reuniunea regională a organizațiilor UNPR din Regiunea IV Vest Oltenia.Întrebat dacă intenționează vreo alianță politică cu un anumit partid, precum Pro România, condus de Victor Ponta, Gabriel Oprea a afirmat că după ce s-a întâmplat au devenit „mai înțelepți“ și nu mai fac alianță cu oricine, însă în politică „niciodată să nu spui niciodată“.„În politică noi nu am trădat pe nimeni niciodată. Noi am fost serioși și ne-am respectat cuvântul dat, dar cred că după ce ni s-a întâmplat și nouă, am devenit un pic mai înțelepți și nu ne mai înțelegem cu oricine și nu mai batem palma cu oricine. În politică se spune că niciodată să nu spui niciodată. Deci nu exclud eventuale alianțe sau înțelegeri politice. În momentul de față suntem hotărâți să mergem singuri în alegerile europarlamentare. Probabil în iulie vom face un Comitet Executiv Național în care să spunem ce facem la prezidențiale, dacă avem candidat sau pe cine sprijinim“, a declarat președintele UNPR.