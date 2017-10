Gabriel Oprea îl propulsează pe Ponta la preşedinţie de la Costineşti

1

Oprea lingusitorul si pupincuristul

Nici Ceausescu n-a fost omagiat , lingusit si proslavit ca Ponta la aceasta manifetatie condusa de generalul de mucava , Gabriel Oprea , un mercenar ordinar capabil de orice ticalosie , cum de altfel sunt atatia in partidele romanesti - ne referim la lideri - .Acest individ cu modul sau de a vorbi icnit , a facut deliciul " premierului : " Ponta stie sa conduca , sa guverneze , sa faca echipa " , " Ponta viitorul presedinte pentru care PUNR a strans 1 milion de voturi " . La fiecare opinteala si flatulatie verbala , unul din tinerii din spatele lui Oprea dadea semnalul aplauzelor si ridicarii in picioare a grupui care asigura fundalul pe scena . Luand-si elan , Oprea a continuat : " Ponta e garantia unei noi generatii ( de hoti n.n ) Este presedintele pe care Romania il asteapta de 25 de ani ( in sfarsit a venit Messia ) , Ponta Victor insdeamna Victoria " . Bravos UNPR , Bravos Oprea . Halal sa ne fie . Noi suntem cei care am creat asemenea monstri .