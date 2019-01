Gabriel Oprea, de la UNPR: „Partidul merge singur la europarlamentare“





„În ultimele, să nu exagerez, trei luni de zile, peste 50.000 de oameni s-au înscris în UNPR, în special militari și polițiști rezerviști”, a afirmat Gabriel Oprea, citat de Agerpres.





La rândul său, liderul organizației județene Iași a UNPR, Mircea Manolache, a precizat că această filială are 2.600 de membri.



„În mod cert, vă pot spune că se va dubla numărul membrilor organizației”, a spus Manolache.



Președintele UNPR, Gabriel Oprea, a participat la Conferința organizațiilor UNPR din Regiunea I nord-est Moldova. Potrivit lui Oprea, activitatea se înscrie în cadrul acțiunilor întreprinse de conducerea partidului în această perioadă în vederea reorganizării structurilor UNPR.



Președintele UNPR, Gabriel Oprea, a mai adăugat că partidul va merge singur la alegerile europarlamentare care urmează să se desfășoare la sfârșitul lunii mai.





„Ne pregătim pentru alegerile europarlamentare. Un partid politic pentru a putea participa la europarlamentare are nevoie de minim 200.000 de semnături valide. Nu avem un obiectiv strategic. Ne propunem să obținem cât mai multe voturi. Credem că, în anul Centenarului, România are nevoie de oameni serioși, oameni care se țin de cuvânt și are nevoie de dreptate și de solidaritate mai multă. Mergem singuri la alegerile europarlamentare”, a afirmat liderul UNPR.





În ceea ce privește alegerile locale și parlamentare de anul viitor, Gabriel Oprea a declarat că UNPR își propune să obțină 10% din sufragii.





„Pentru alegerile locale de anul viitor ne propunem peste 10%, la fel și la alegerile generale. Până în iunie vom avea Comitet Executiv Național și vom stabili ce vom face la prezidențiale”, a precizat Gabriel Oprea.





Liderul UNPR, Gabriel Oprea, a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, că peste 50.000 de persoane s-au înscris în partid în ultimele trei luni.