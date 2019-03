Gabriel Leş: În cazul în care Curtea Constituţională va avea observaţii la legea bugetului, va fi o întârziere de două luni

Gabriel Leș: În cazul în care Curtea Constituțională va avea observații la legea bugetului, va fi o întârziere de două luni

Ministrul Apărării Naționale, Gabriel Leș, a declarat sâmbătă, la Satu Mare, că în cazul în care Curtea Constituțională va avea observații la legea bugetului, aceasta își va relua parcursul în Parlament, ceea ce va duce la o întârziere de circa două luni până la intrarea în vigoare a legii.





"Nu există elemente de neconstituționalitate pe buget, Curtea Constituțională nu prea se poate pronunța pe aspecte care țin de buget. În condițiile în care Curtea Constituțională va veni cu anumite lucruri care ar trebui corectate, bineînțeles că acest buget va relua pașii. Va reintra în comisii, va reintra în Parlament, lucru care ne poate aduce încă două luni de zile, o lună și jumătate, ca și termen", a declarat Leș, într-o conferință de presă susținută la organizația PSD Satu Mare.El a arătat că în fiecare an opoziția acuză că bugetul este unul nerealist, dar de fiecare dată indicatorii sunt atinși."Din 2017 începând opoziția spune același lucru în fiecare an: este un buget nerealist, nu reușiți să vă încadrați în deficit și așa mai departe, nu reușiți să faceți investițiile pe care vi le-ați propus, nu puteți, nu puteți... Exact asta se întâmplă de trei ani. Bugetul este crescut și în acest an și sunt cifre nu luate de la sediul PSD, ci sunt luați indicatorii de la instituții specializate. La Ministerul Apărării Naționale vorbim strict de 2%. Am avut 18,5 miliarde în 2018 ca și sumă, anul acesta avem 20,5. Deci 2 miliarde în plus la buget. Asta înseamnă un buget care a crescut, care funcționează și care poate să suporte toate măsurile pe care noi le-am luat conform programului de guvernare. Tare îmi este că la sfârșitul acestui an și la începutul anului viitor vom avea exact aceeași bătălie, probabil puțin mai redusă pentru că va fi trecută campania prezidențială care văd că este mult mai importantă decât tot ceea ce se întâmplă în țara aceasta la acest moment", a afirmat Leș.Ministrul Apărării a susținut că președintele Klaus Iohannis a atacat bugetul doar din motive electorale."Ajungi ca președintele să atace bugetul României, în condițiile în care PNL se bate cu pumnul în piept că a corectat atâtea nedreptăți. Este destul de grav unde am ajuns atunci când discutăm de lucruri extrem de importante și de serioase pe chestiuni care țin de macroeconomie. (...) Ne asumăm 2% din PIB mai departe, este al treilea an consecutiv pentru Apărare, și cu toate astea atacăm bugetul. Mergem și ne lăudăm peste tot, și mă refer în special la președintele României, se laudă peste tot că avem 2% din PIB și respectăm angajamentul pe care l-am făcut aliaților noștri, dar atacăm bugetul și suntem în situații extrem de complicate, doar de dragul unei campanii electorale, un lucru care ar trebui totuși făcut la un nivel normal și la un nivel care să permită totuși instituțiilor statului să lucreze. Înțeleg democrația, dar cred că am ajuns un pic prea departe la astfel de lucruri", a adăugat ministrul Gabriel Leș.