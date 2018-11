Gabriel Daraban, de la ALDE, despre ridicarea mașinilor: "Nu mi se pare o soluție. Amenda era suficientă"

Reprezentanții ALDE Constanța au adus, ieri, în atenția opiniei publice, activitatea pe care o desfășoară filiala de la malul mării.La conferința de presă organizată la sediul partidului din Constanța, au participat liderul Organizației Municipale Constanța - Gabriel Daraban, Costela Gana - președinta Organizației de Tineret ALDE Constanța, și consilierul local Leonard Tănase, de la Mangalia. Acesta din urmă a fost propus să îl înlocuiască în Consiliul Județean Constanța pe Daniel Learciu, după ce ALDE l-a exclus din partid.În cadrul întâlnirii, Gabriel Daraban a vorbit despre ultimele proiecte realizate de ALDE la nivel național, cum ar fi Legea offshore, dar și despre moțiunea simplă împotriva ministrului Justiției, Tudorel Toader, prin intermediul căreia opoziția i-a cerut demisia.„După cum știți, moțiunea a fost respinsă. Tudorel Toader rămâne în funcție. Este susținut de ALDE. Vom vedea ce se va întâmpla în continuare. Dar, consider că ceea ce se întâmplă este din cauza conflictelor din interiorul PSD”, a spus Gabriel Daraban.Pe de altă parte, Costela Gana a spus că tinerii din ALDE vor participa pe 12 noiembrie la o campanie de donare de sânge. În plus, tinerii vor organiza o cafenea politică unde se vor dezbate subiecte de interes local. În acest context, Gabriel Daraban a spus că ALDE se bazează și pe voluntari din rândul tinerilor și a făcut apel ca aceștia să se alăture ALDE. La rândul lui, Leonard Tănase a declarat că tinerii ar trebui să facă politică, să se implice mai mult în viața politică.Întrebat despre poziția ALDE Constanța privind Regulamentul votat în ședința de miercuri a Consiliului Local Constanța ce vizează ridicarea mașinilor parcate neregulamentar, Gabriel Daraban a spus că decizia respectivă nu o consideră o soluție atât timp cât nu se oferă nimic în schimb.„Nu mi se pare o soluție, atât timp cât nu oferi nimic în schimb. Cât nu avem parcări în Constanța. O consider o vânătoare a mașinilor parcate neregulamentar. Disconfortul e mare, să mergi să cauți mașina, vor fi multe neajunsuri. N-am încredere în logistica Primăriei. E normal ca Primăria să atragă fonduri, dar nu neapărat din parcări. Decizia e hazardată. Consider că cei care încalcă legea trebuie să plătească. În acest caz, consider că amenda este suficientă, nu este nevoie de ridicarea mașinilor ca să mai plătești alți bani în plus”, a spus Gabriel Daraban.Reamintim că cei care își vor parca autoturismele neregulamentar vor trebui să bage adânc mâna în buzunar pentru a-și recupera mașinile. Consiliul Local Constanța a stabilit, miercuri, că taxa pentru ridicarea mașinii este de 449,68 lei. La aceasta se adaugă taxa pentru transportul autovehiculului, de 119,92 lei, dar și taxa pentru depozitare, în valoare de 60,15 lei pe zi. Așa se face că o parcare neregulamentară poate costa 629,75 de lei, plus amenda de la Poliția Locală, în valoare de 580 de lei, și trei puncte de penalizare.