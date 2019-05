Gabriel Daraban: "Am ales să-i arătăm ministrului Energiei o galerie unică în România"

Ministrul Energiei, Anton Anton, a participat, zilele trecute, la Constanța, la cea de-a 51-a ediție a „Central Eastern Europe and Caspian Scout”. Evenimentul a reprezentat o ocazie importantă de consolidare a rolului pe care asemenea întâlniri de cooperare îl pot juca în progresul pentru un viitor energetic sigur, accesibil și durabil.La Constanța, ministrul Energiei a fost întâmpinat de senatorul Ion Popa, președintele Filialei ALDE Constanța, și președintele Organizației Municipale ALDE Constanța, Gabriel Daraban, candidat la alegerile pentru Parlamentul European.Împreună, au participat la o întâlnire cu liderul Oil Terminal, urmată de o dezbatere la Electrocentrale Constanța (CET Constanța). Aici, ministrul Energiei a purtat discuții despre potențialul și oportunitățile de dezvoltare ale CET Constanța, despre rolul semnificativ pe care îl poate avea în comunitate, în sectorul energetic și economic și a răspuns întrebărilor adresate de către liderul de sindicat al CET Constanța.Pe de altă parte, senatorul Ion Popa, președintele Filialei ALDE Constanța, și Gabriel Daraban, președintele Organizației Municipale ALDE Constanța, l-au condus pe ministrul Energiei la Galeria de Artă „Virgil Coman” din pasajul pietonal de pe strada Ștefan cel Mare, unde au vizionat un loc inedit de expunere culturală și au purtat discuții despre cultura constănțeană cu reprezentanții galeriei și cetățenii urbei.„Știu că ochii tuturor sunt ațintiți pe probleme stringente de economie, securitate sau energie, dar astăzi ne-am gândit să abordăm și altceva. Nu întâmplător am ales să-i arătăm domnului ministru Anton Anton o galerie de artă, unică în România. Domnia sa, printre altele, este membru al Academiei de Științe și Arte Europene, așa că apreciază și reușitele culturale tot atât de tare ca și pe cele din domeniul pe care îl reprezintă. E timpul să acordăm atenția meritată culturii și, în special, celei tomitane. Ca și candidat la Parlamentul European și cetățean al acestei comunități, am datoria și onoarea de a promova diversitatea, aici la Constanța fiind elocventă așa cum o spune dictonul european de «Unitate în Diversitate»“, a declarat președintele Organizației Municipale ALDE Constanța, Gabriel Daraban, candidat la alegerile pentru Parlamentul European.