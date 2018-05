Gabriel Daraban a preluat conducerea ALDE Constanța. Se pregătește pentru Primăria Constanta?

Directorul comercial al Oil Terminal, Gabriel Daraban, a preluat conducerea Organizației Municipale a ALDE Constanța. Decizia a fost luată, în urmă cu puțin timp, în cadrul Biroului Județean al ALDE Constanța. Surse din cadrul partidului au precizat că Gabriel Daraban ar urma să fie propunerea ALDE pentru Primăria Constanța la alegerile din 2020.Gabriel Daraban are 44 de ani, este căsătorit și are doi copii.Contactat telefonic, Gabriel Daraban a infirmat zvonul că ar urma să fie candidatul ALDE la Primăria Constanța.„M-am înscris în ALDE astăzi. Îmi doresc tare mult ca lucrurile să funcționeze bine în țară, în Constanța. Până acum, nu am mai făcut politică. La un moment dat, am fost membru în PNL dar nu am activat. Acum am simțit că este momentul să încerc și asta. Îl cunosc de ani buni pe domnul Andrei Gerea și de aceea m-am înscris în ALDE. Resping cu tărie zvonul apărut cum că ar urma să candidez la Primăria Constanța. Nici măcar nu s-a luat în calcul așa ceva. Eu am preluat doar interimar conducerea Organizației Municipale a ALDE Constanța, îmi doresc să construiesc o organizație puternică unde fiecare să știe ce are de făcut. De asemenea, doresc să atragem cât mai multe persoane în ALDE Constanța”, a declarat pentru „Cuget Liber”, Gabriel Daraban.